被控漠視教授性騷案 哈佛與3女和解

一群示威者在哈佛校園抗議校方縱容教授性騷擾女學生，頭戴紅色毛線帽者為當事人之一的季爾本。(路透)

哈佛大學 三名女研究生指控該校人類學教授科馬若夫(John Comaroff)性騷擾 的爭議終於落幕，校方與三名原告達成和解協議，後者14日向波士頓聯邦法院撤回告訴。

徹維恩斯基(Margaret Czerwienski)、季爾本(Lilia Kilburn)和曼達娃(Amulya Mandava)等三人2022年提告哈佛大學，理由是漠視她們對科馬若夫的申訴。三人都遭後者性騷擾，還被威脅不得聲張，否則將斷送學術生涯。

她們在訴狀中表示，科馬若夫多年來不斷有親吻、撫摸女生的劣習，還威脅受害人，膽敢申訴、舉報的話，就別想從事學術研究了。此一訟案曝光後，頓時引起舉國譁然。

和解協議的內容未公開，不過代表三名女生提告的山福‧海斯勒‧夏普(Sanford Heisler Sharp)律師事務所表示，很高興「本公司的客戶從此可以繼續她們的人生與職涯。」「三名原告大膽站出來的勇氣，我們感到很驕傲，她們不但大聲說出自己的體驗，也揭露了重要的問題。」

哈佛和被控教授的律師都未答覆媒體提問。科馬若夫今年稍早已退休；7月曾在自己的網站宣稱，三名女研究生對他的指控都是子虛烏有。女生提告哈佛時，他的律師說，他堅決否認曾騷擾或報復過任何學生。

這三名女生說，向哈佛有關主管申訴遭科馬若夫性騷擾的，不只她們三人，可是，儘管學校一再收到舉報，被告照樣威脅學生說，誰敢舉報他，找工作就會有問題，哈佛當局則眼睜睜看著他對學生進行報復，卻毫無動作。

她們說，哈佛的不作為，讓科馬若夫一再公然強吻、撫摸季爾本，甚至生動具體地描述，像她這樣的同性戀者，在南非可能遭到怎樣的強暴或殺害。

她們在訴狀中說，哈佛大學違反了1972年教育法修正案第九條以及多條麻州 法律。修正案第九條保護學生免受性歧視。哈佛大學請法院駁回訴訟，但於2023年3月遭法官裁定敗訴。科馬若夫不是本案被告。