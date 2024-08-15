2太空人是否續留國際太空站 NASA最快下周決定

NASA太空人魏勒摩爾（右）和威廉斯（左）6月5日搭乘波音太空船「星際飛機」（Starliner）前往國際太空站。（美聯社）

美國國家航空暨太空總署（NASA ）14日表示，NASA仍在決定是否要讓國際太空站（ISS）上的兩名太空人 繼續留到明年年初，並讓出問題的波音公司（Boeing）太空艙空艙返回。

綜合美聯社和法新社報導，NASA太空人魏勒摩爾（Barry "Butch" Wilmore）和威廉斯（Sunita "Suni" Williams）6月5日搭乘波音太空船「星際飛機」（Starliner）前往國際太空站，原本只打算在太空站停留8天。

但由於這艘波音太空船首次載人前往國際太空站的任務期間出現推進器故障問題，兩人的返航因而遭到推遲。

魏勒摩爾和威廉斯可能會搭乘太空探索科技公司（SpaceX ）的下一個航班，而不是搭乘原本的波音星際飛機返回地球，而這樣的選擇會讓兩人在國際太空站續留到明年2月。

這兩位試飛員原本以為，當他們作為星際飛機首批機組人員升空時，只會離開地球一周左右，但推進器故障及氦氣洩漏，阻礙了太空船前往國際太空站的旅程，引發外界對於它安全返回地球能力的質疑，也讓兩位太空人陷入困境。

NASA官員表示，他們正在分析更多數據，將在下周結束前或再下一周開始前做出決定。當太空艙從軌道下降時，這些推進器對於維持太空艙在正確的位置至關重要。

NASA安全主管德洛奇（Russ DeLoach）說：「我們並沒有足夠的理解力和數據來做出某種簡單、是非分明的計算。」

德洛奇指出，NASA想要開放各種選項，不像過去分別在1986年和2003年發生的「挑戰者號」（Challenger）和「哥倫比亞號」（Columbia）兩起太空梭悲劇，當時不同的意見遭到忽略。

改乘SpaceX的太空船，需要將原本指派下次飛行的4名太空人中的其中2人換掉，目前計劃於9月底進行。一旦半年任務結束後，魏勒摩爾和威廉斯將坐上SpaceX太空船「飛龍」（Dragon）船艙內的空位。

另一個複雜的考量點在於，國際太空站只有兩個美國太空艙的停泊空間，波音的太空船必須在SpaceX太空船「飛龍」抵達前離開，好騰出空位。

NASA想讓SpaceX目前的組員繼續留在國際太空站上，直到替補人員到來，除非發生緊急情況。太空站上的4名太空人原本這個月會返回地球，但由於星際飛機的不確定性，使得他們的任務增加到第7個月，將在太空站上繼續待到9月底。多數國際太空站上的駐留會持續6個月，不過有些人則待過整整1年。

魏勒摩爾和威廉斯是退役海軍上校，兩人多年前曾在國際太空站待過數月，他們一抵達太空站便駕輕就熟地開始工作，協助太空站實驗和維修工作。

NASA首席太空人阿卡巴（Joseph Acaba）說：「他們會做我們要求他們做的事。這是他們身為太空人的工作。」

阿卡巴還說：「這項任務是試飛，且如魏勒摩爾和威廉斯出發前所說，他們知道這項任務可能不會完美。」