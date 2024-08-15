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記者用AI杜撰新聞被抓包 懷州地方報紙道歉

記者胡玉立／綜合報導
懷俄明州地方報紙「科迪企業報」最近被對手報記者「抓包」，指該報有記者明顯使用生成式人工智慧撰寫新聞，杜撰多則虛構說詞。(美聯社)
懷俄明州地方報紙「科迪企業報」最近被對手報記者「抓包」，指該報有記者明顯使用生成式人工智慧撰寫新聞，杜撰多則虛構說詞。(美聯社)

懷俄明州地方報紙「科迪企業報」(Cody Enterprise)最近被對手報記者「抓包」，指該報有記者明顯使用生成式人工智慧(AI)撰寫新聞，杜撰出包括州長和地方檢察官等人的虛構說詞。「科迪企業報」已為此公開道歉；現年40歲、甫入行兩個月的新手記者佩爾查(Aaron Pelczar)，在寫下至少七則AI生成新聞之後，已辭職離開該報。

嗅出AI聊天機器人撰文風格、看出「事有蹊蹺」的對手報記者，是有15年新聞界年資的「鮑威爾論壇報」(Powell Tribune)記者貝克(CJ Baker)；他撰文爆料佩爾查在新聞報導中使用AI資訊。貝克還曾為此與佩爾查和「科迪企業報」主編貝肯(Chris Bacon)有過一場不太融洽的會面。

貝克寫道，佩爾查在會面時表示，「我從未故意試圖錯誤引用任何人的話」，他承諾會糾正錯誤並道歉。「科迪企業報」則在會後全面審查了佩爾查在該報工作兩個月內撰寫的所有新聞。

貝肯13日表示，該報發現佩爾查撰寫的七則新聞，包含了經AI生成的六個人的虛假敘述。貝肯說：「這些敘述看來非常可信。」但這些人從未真正與佩爾查交談過。

科迪企業報1899年由科迪 (Buffalo Bill Cody) 創立，該報發行人兼編輯為此道歉，誓言將採取措施確保此類事件不再發生。貝肯13日發表社論道歉並自責表示，是他未能發現AI和虛假陳述；「一位相信AI的新手記者倉促犯下引述虛假說法的明顯錯誤，但這不重要。這是我的工作。」貝肯為新聞報導竟然納入由AI編出從未真正說過的話語，表示道歉。

美聯社報導，這樁最新醜聞說明AI為包括新聞業在內的許多行業帶來了潛在陷阱和危險；聊天機器人只需幾個提示就可吐出虛假、甚至有些可信的文章。

AI近年在新聞業發揮重要作用，讓某些任務自動化；包括美聯社在內的部分新聞編輯室都在使用AI，讓記者有餘裕從事更有影響力的工作，但美聯社大多數工作人員不被允許使用生成式AI創建可對外發布的內容。

AI 懷俄明州 人工智慧

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