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坐冤獄48年 奧克拉荷馬州男子獲賠715萬

記者張聲肇／綜合報導
冤獄48年的奧克拉荷馬州男子席蒙斯，獲艾德蒙市議會同意以715萬元和解他的官司。(美聯社)
冤獄48年的奧克拉荷馬州男子席蒙斯，獲艾德蒙市議會同意以715萬元和解他的官司。(美聯社)

被控搶劫殺人、遭冤獄48年的奧克拉荷馬州男子席蒙斯(Glynn Ray Simmons)，12日獲艾德蒙市議會(Edmond City Council)同意以715萬元和解他的官司。

現年71歲的席蒙斯總共坐牢48年1個月又18天，根據全國解除罪刑彙編(National Registry of Exonerations)，他是美國史上獲平反的囚犯中，冤獄最久的人。他的律師伊莉莎白‧王(Elizabeth Wang)說，席蒙斯為了自己未曾犯過的罪，鋃鐺入獄耗掉「悲劇性的大量」時間，「雖然那段時間他永遠拿不回來，但這筆和解金可以讓他重寫人生的新篇章。」

席蒙斯也控告奧克拉荷馬市和該市一名退休警探。該警探負責調查搶劫殺人案，導致席蒙斯冤獄近半世紀，艾德蒙市與席蒙斯的和解案不涉及員警被告，法院仍在審理員警被告。

他的訴狀指出，警方偽造調查報告，引述被射傷的證人說席蒙斯和羅伯慈(Don Roberts)兩人合夥搶劫商店，向店員開槍。警方還扣住證人指出另有兩名嫌犯的證據，沒有交出來。

2023年法院撤銷席蒙斯的定罪判決，下令重審。席蒙斯隨而獲釋出獄。地方檢察官比恆娜(Vickie Behenna)去年9月宣布不重審此案，因為不利席蒙斯的物理證據已不復存在。

去年12月，法官正式撤除席蒙斯的定罪，因為他沒有犯案的證據很「明顯也令人信服」，奧克拉荷馬州政府為這樁冤獄，賠償了17萬5000元給席蒙斯。

席蒙斯說，案發當時，他人在路易斯安納州。他和同案被告羅伯慈都因謀殺酒莊店員凱洛琳‧羅傑斯( Carolyn Sue Rogers)而被定罪，隨後都被判死刑。1977年最高法院對死刑做出有關裁決，兩人的死刑改為終身監禁。羅伯慈2008年假釋出獄。

奧克拉荷馬州 路易斯安納州 退休

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