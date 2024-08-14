疫期藉採購偷走價值150萬元雞趐 伊利諾前學區食品部主任判刑9年

疫情期間偷走價值150萬元雞趐的伊利諾學區前食品服務部主任林朵，被法院判處九年徒刑。(庫克郡警長辦公室照片)

疫情 期間偷走價值150萬元雞趐的伊利諾學區 前食品服務部主任林朵(Vera Liddell)9日認罪後，被法院判處九年徒刑。

現年68歲的林朵，曾任芝加哥附近第152哈維學區(Harvey School District 152)食品服務部主任10年，她對偷竊與經營犯罪集團等罪名認罪，目前被囚禁在庫克郡監獄(Cooks Couty Jail)。

該郡檢察官說，新冠病疫大流行期間，學生在家上課，但可到學校取餐盒回家吃，而林朵藉機用學區的錢訂購大批雞趐。

ABC新聞台引述檢察官說，現年68歲的林朵，疫情期間負責學區的食品採購，主要向戈登食品服務公司(Gordon Food Services)下單，也付了費，但從2020年7月到2022年2月，訂購的雞翅全都據為己有。

CBS新聞引述檢察官說，2021年8月到11月期間，林朵訂購了1萬1000箱雞翅膀，每次訂購完畢，都開著學區的小貨車前去載貨。

地方電視台WGN報導，2023年聽審是否讓她交保的法庭上，法官看到的一份文件指出，此一大型弊案開始於新冠疫情最嚴重的時期，學生不能到校上課，「雖然學童在家上課，學區照樣供餐，家長可到校取餐」。

雞翅被侵吞的醜聞被發現，是因為2023年稽核人員稽查學區食品服務部的帳目，發現學年才過半，整學年的預算 卻已透支30萬元。進一步查核，發現很多買雞翅膀的發票，稽查員覺得很奇怪，因為雞翅有骨頭，不能出現在供小學生食用的餐盒裡。