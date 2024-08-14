前堪州警長領隊搜查報社 要求證人隱瞞資訊 被控妨礙司法

「馬里恩郡記錄報」去年8月頭版報導該報被警方搜查。(美聯社)

去年率領警員搜查當地一家周報的堪薩斯州 馬里恩市(Marion)前警察局長科迪(Gideon Cody)，12日遭檢方指控他在當局調查其行為時，說服一名潛在證人隱瞞案情，科迪為此被控犯下妨礙司法重罪。

率領警員搜查「馬里恩郡紀錄報」的堪薩斯州馬里恩市前警察局長科迪，被控犯下妨礙司法重罪。(美聯社)

該突襲是去年8月11日針對「馬里恩郡記錄報」(Marion County Record)辦公室和該報發行人邁爾(Eric Meyer)住家，多部裝置和個人手機被查扣。案發後，邁爾的母親次日心臟病 發過世，馬里恩市成為全國注目焦點，並引發有關新聞自由議論。該報及該報現任和前任員工已先後對科迪和其他地方官員提起四項聯邦訴訟。

12日針對科迪向堪州地方法院提出的最新指控指稱，科迪去年搜查行動當天或接下來六天內的某個時間點，蓄意影響證人隱瞞相關資訊。

堪州兩名特別檢察官上周報告提到，科迪在搜查後曾與一名當地業主有簡訊往來。該業主表示，科迪擔心人們會對他倆的關係產生錯誤看法，要求她刪除兩人簡訊。

邁爾13日向美聯社表示，這場突襲有很多官員涉及其中，但當局似乎想讓科迪成為「代罪羔羊」。他懷疑這樁刑事案件最終會透過認罪協議解決，科迪或將逃過全面揭露搜查細節的審判。邁爾說：「我們要的是故事全貌，不要斷簡殘篇。」

妨礙司法初犯一旦定罪，最高可被判處九個月徒刑；根據堪州量刑指南，典型處罰是18個月以下緩刑。

科迪曾為搜查辯護，指他的團隊是在調查馬里恩郡記錄報、邁爾及該報記者佐恩(Phyllis Zorn) 是否為了取得一位當地餐廳業主在堪州的駕駛紀錄，觸犯了身分盜竊等罪行。

檢察官報告結論是，邁爾、佐恩或該報並未犯下任何罪行；科迪因為調查不充分，對該報及相關人等的行為得出了錯誤結論，法官簽署的警方搜查令包含了不準確的信息。但檢察官表示，他們無法證明科迪故意誤導法官，也無法為此搜查起訴科迪或其他涉案官員。