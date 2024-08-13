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洛杉磯規模4.4地震 ESPN訪問被中斷、市政廳水管破裂

中央社／洛杉磯12日電
南加州12日發生規模4.4地震，導致巴沙迪納市政廳大樓其中一根水管破裂，消防人員前往檢查建築物災情，並疏散人員。（美聯社）
南加州12日發生規模4.4地震，導致巴沙迪納市政廳大樓其中一根水管破裂，消防人員前往檢查建築物災情，並疏散人員。（美聯社）

南加12日下午發生規模4.4地震，從洛杉磯聖地牙哥都可感受到明顯搖晃，造成餐盤咯咯作響、汽車警報器此起彼落，但尚未傳出重大災損或人員受傷。

美聯社報導，這起地震造成1927年落成的巴沙迪納市政廳（Pasadena City Hall）大樓其中一根水管破裂，從電視台新聞直升機畫面可看到水源源不絕的自市政廳上方樓層往下流。當局已證實漏水情況是因地震而起，還說有200名職員撤出市政廳，一人受困電梯但已獲救。

而在洛杉磯地區其他地方，地震造成體育頻道ESPN的訪問中斷，迪士尼所在的橘郡安那罕（Anaheim）地面左搖右晃。

在許多名人住家所在地的洛杉磯著名桂冠峽谷（Laurel Canyon）當地，餐具因地震而發出咯咯聲；上傳社群媒體的照片顯示，洛杉磯一家賣場的洗髮精等商品散落一地。

美國地質調查所（USGS）表示，這起地震震央在洛杉磯相鄰的高地公園（Highland Park）附近，震源深度約12.1公里。

美國地質調查所社區報告的頁面顯示，地震讓從大洛杉磯地區到南至聖地牙哥、東至棕櫚泉沙漠（Palm Springs）的地方都有感。

美國國家氣象局表示不預期會發生海嘯。美國地質調查所事後把地震規模從一開始估計的4.6下修為4.4。

不到一周之前，一場規模5.2地震剛襲擊加州南部，同樣讓洛杉磯大多有感，但也沒有造成人員受傷或重大災損。

地震 洛杉磯 聖地牙哥

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