全美2年逾百起急症孕婦 遭醫院拒收

德州年輕女子凱莉·舒曼當初因為胎兒異位、血流不止，趕到一所醫院急診室，醫生並未給予急救，提出告訴。(美聯社)

美聯社調查發現，2022年以來，全美各地至少已發生百餘起急症孕婦遭醫院拒收或草率應付的案例，有些孕婦甚至已流血不止或已開始分娩。

美聯社12日報導，還不到30歲的凱莉·舒曼(Kyleigh Thurman)當初因為胎兒異位、血流不止，痛得快死，而趕到德州 一所醫院的急診室，醫生給她一本流產手冊，勸她「任其自然」後，就讓她出院。三天後，還在流血的舒曼再度求診，醫生才給他打墮胎 針，但為時已晚--受精卵穿破輸卵管，破壞了她的生殖系統。

她上周透過生育權中心訴請政府調查，Ascension Seton Williamson醫院是否違反2023年2月急救急症孕婦法規。

最高院2年前推翻羅訴韋德判決，拜登政府只好制定「拯救孕婦生命」的墮胎法規，規定醫院不能見死不救，德州政府不服提出上訴，最高法院今夏拒絕受理。

聯邦政府正在調查各地醫院可能有違規拒收孕婦的案例，包括佛州和德州各有一名病患無奈只好在公廁內流產；阿肯色某孕婦因急診室拒收，敗血症休克，胎兒死亡；四名胎兒異位孕婦無法及時受到治療，其中加州 的孕婦在急診室等了9個小時，最後非得輸血不可。

醫生說，超音波檢查不見得都能斷定懷孕位置。荷爾蒙檢查、流血、懷孕陽性反應、超音波照出子宮無受孕跡象，都可能是異位懷孕。華府婦產科醫生阿諾德(Kate Arnold)說，「無法100%確定，這才是惱人之處。」

德州「生命權」組織領導人席格(John Seago)說，德州法律不會追究為胎兒異位孕婦墮胎的醫生，即使診斷錯誤，也不會受到起訴。但曾在達拉斯醫院急診室任職的醫生漢娜·戈登(Hannah Gordon)說，德州法律「絕對」會讓醫生害怕，不敢治療孕婦。她曾親眼看到婦產科醫生延誤處理胎兒異位案例，連自己都是去年搬離德州後才敢懷孕。