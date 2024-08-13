我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克自薦「監督政府財政赤字」 川普樂喊歡迎

洛杉磯地震 女主播晃到站不穩、鏡頭猛搖13秒

新墨州保護墮胎 挖角德州婦產科醫生

編譯徐薏茹／綜合報導
德州在2022年通過近全面的墮胎禁令，使得州內的人工流產診所難以生存；鄰近的新墨西哥州則趁機展開雙臂，歡迎德州婦科醫護人員前往開業。(路透)
德州在2022年通過近全面的墮胎禁令，使得州內的人工流產診所難以生存；鄰近的新墨西哥州則趁機展開雙臂，歡迎德州婦科醫護人員前往開業。(路透)

新墨西哥州正推出40萬元的「Free to Provide」計畫，從鄰近的德州招募醫師，邀請受嚴格墮胎限制影響的婦產科醫師到新墨州執業。

新墨州衛生廳醫療長米蘭達·杜翰(Miranda Durham)告訴有線電視新聞網(CNN)從德州招募醫師的原因：「我們希望改善新墨西哥居民的醫療保健，招募醫療人員，無論他們要從哪裡搬來，都是策略的一部分。」

杜翰指出，新墨州和許多州一樣面臨各專科醫療人員短缺問題，由於附近幾個州實施限制性墮胎政策，愈來愈多外州患者到新墨州尋求墮胎護理，原本已面臨醫療人員短缺壓力的新墨州又增添更多患者。

墮胎在新墨州合法，沒有針對孕期長短的墮胎限制，該州有一項保障法，保護為外州居民提供墮胎醫療的醫療人員。

德州則在2022年通過近全面的墮胎禁令，因強暴或亂倫受孕也不例外，該州法律允許在危及孕婦生命的醫療緊急情況下墮胎，但未明確列出構成醫療緊急情況的因素有哪些；違反墮胎禁令的醫師最高可處10萬元的罰款，還會面臨監禁及被吊銷醫療執照。

根據新墨州衛生廳消息，約116個健康中心、醫院和其他醫療單位在「Free to Provide」網站上開出職缺，有意申請者可到該網站申請。

美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)的研究員審查2023-2024年住院醫師的申請，發現在德州等實施墮胎禁令的州，住院醫師申請減少的幅度比墮胎合法州還大，這一趨勢可能會持續下去。

根據March of Dimes的報告，新墨州33.3%的郡被視為產科照護沙漠，能獲得的服務有限或根本沒有，德州的這一比例則為46.5%。

墮胎 德州 新墨西哥州

上一則

流血不止卻不救 逾百起急症孕婦遭醫院因墮胎禁令拒收

下一則

亞裔女精神病發 家人描述持刀後稱拿水瓶 警到現場擊斃

延伸閱讀

流血不止卻不救 逾百起急症孕婦遭醫院因墮胎禁令拒收

流血不止卻不救 逾百起急症孕婦遭醫院因墮胎禁令拒收
最不適合搬遷州 加州奪冠

最不適合搬遷州 加州奪冠
德州混合健身運動會 塞爾維亞選手溺斃

德州混合健身運動會 塞爾維亞選手溺斃
又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

熱門新聞

YouTube前執行長沃潔斯基9日因癌症病逝，享年56歲。(路透)

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

2024-08-10 03:30
諾貝爾物理學獎得主李政道傳在舊金山逝世，享年98歲。(取材自清華大學網站)

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

2024-08-05 04:19
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
在近代絕大多數時間，美國人都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。(路透)

開大車、餐點分量大的美國人 房子愈住愈小

2024-08-06 11:04
副總統賀錦麗（右）選擇明尼蘇達州州長華茲作為副手。（路透）

紐約律師花9美元買「賀華配」網域 出售賺到1.5萬

2024-08-11 11:37
猶他州拱門國家公園內的著名地標雙拱岩原來的樣貌。(美聯社)

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

2024-08-10 20:02

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉

全紅嬋返國粉絲接機重重包圍 強行送花一度黑臉
同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合

同步曬禮服照、戴戒指「放閃」？ 趙麗穎、馮紹峰又被傳復合
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集

沒流量、沒大咖的「唐詭2」火了… 觀眾推薦「童身出身的他」加盟續集