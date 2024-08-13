新墨州保護墮胎 挖角德州婦產科醫生

德州在2022年通過近全面的墮胎禁令，使得州內的人工流產診所難以生存；鄰近的新墨西哥州則趁機展開雙臂，歡迎德州婦科醫護人員前往開業。(路透)

新墨西哥州 正推出40萬元的「Free to Provide」計畫，從鄰近的德州 招募醫師，邀請受嚴格墮胎 限制影響的婦產科醫師到新墨州執業。

新墨州衛生廳醫療長米蘭達·杜翰(Miranda Durham)告訴有線電視新聞網(CNN)從德州招募醫師的原因：「我們希望改善新墨西哥居民的醫療保健，招募醫療人員，無論他們要從哪裡搬來，都是策略的一部分。」

杜翰指出，新墨州和許多州一樣面臨各專科醫療人員短缺問題，由於附近幾個州實施限制性墮胎政策，愈來愈多外州患者到新墨州尋求墮胎護理，原本已面臨醫療人員短缺壓力的新墨州又增添更多患者。

墮胎在新墨州合法，沒有針對孕期長短的墮胎限制，該州有一項保障法，保護為外州居民提供墮胎醫療的醫療人員。

德州則在2022年通過近全面的墮胎禁令，因強暴或亂倫受孕也不例外，該州法律允許在危及孕婦生命的醫療緊急情況下墮胎，但未明確列出構成醫療緊急情況的因素有哪些；違反墮胎禁令的醫師最高可處10萬元的罰款，還會面臨監禁及被吊銷醫療執照。

根據新墨州衛生廳消息，約116個健康中心、醫院和其他醫療單位在「Free to Provide」網站上開出職缺，有意申請者可到該網站申請。

美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)的研究員審查2023-2024年住院醫師的申請，發現在德州等實施墮胎禁令的州，住院醫師申請減少的幅度比墮胎合法州還大，這一趨勢可能會持續下去。

根據March of Dimes的報告，新墨州33.3%的郡被視為產科照護沙漠，能獲得的服務有限或根本沒有，德州的這一比例則為46.5%。