解決遊民危機 全美市長選舉必考題

舊金山警察驅趕在街頭露營的遊民；如何解決遊民危機成為今年全美各大都會市長選舉的主打議題。(美聯社)

今年總統選舉之日，全國有半數的市長也同時進行改選；如何解決遊民 危機成為了市長選舉的主打議題。各個候選人提出種種方案，有些說採取強硬掃蕩帳篷行動，有些說會增加庇護 床位，但能否實現則是未知數。

2023年的統計發現，全國有65.3萬人經歷無家可歸，比10年前增加6.3萬人，當中25.7萬人長期流落街頭，比2013年增加6.1萬人。成千上萬的人無家可歸，對有家可居的市民來說，不僅是生活品質問題，更成為政治議題。

遊民搭建的帳篷城已成為舊金山標誌，爭取連任的民主黨 籍市長布里德(London Breed)就說要發起新一輪清理行動。但全部來自民主黨的四名挑戰者，認為即使趕走了這些遊民，他們還是會到其他城市。

布里德辦公室在7月發布了一份備忘錄，無家可歸者若拒絕入住庇護所而繼續在公共場所紮營，將會遭到懲處，包括逮捕。布里德還下令提供非舊金山的遊民返回家鄉的巴士或火車票。

但布里德的挑戰者之一、舊金山市監督委員會委員佩斯金(Aaron Peskin)反對掃蕩遊民帳蓬，認為除非有足夠的庇護所，否則驅趕是殘酷的行為。

無論現任市長或候選人，共和黨人普遍主張強硬行動，但民主黨人認為有需要提供更多經濟住房及服務。

例如在鳳凰城，挑戰者埃文斯(Matt Evans)認為現任民主黨籍市長加萊戈(Kate Gallego)在執行法律和清理營地方面做得不夠，表示若他當選會將遊民定為刑事犯罪；加萊戈則反對這項做法，並表示已增加了數百個庇護床位。

全國消除遊民聯盟執行董事奧利瓦(Ann Oliva)強調，市長毋須祭出鐵腕也可以減少遊民數字。她舉例，遊民數字最高的洛杉磯，市長貝斯(Karen Bass)2022年12月上任時即簽署了緊急命令，與酒店簽訂提供庇護所的合約，今年1月統計顯示，無家可歸者總數下降了 2%，是多年增長後的首次下降。