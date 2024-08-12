我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

加州購屋 擬強制簽房仲合約 期限3個月

解決遊民危機 全美市長選舉必考題

編譯盧炯燊／綜合報導
舊金山警察驅趕在街頭露營的遊民；如何解決遊民危機成為今年全美各大都會市長選舉的主打議題。(美聯社)
舊金山警察驅趕在街頭露營的遊民；如何解決遊民危機成為今年全美各大都會市長選舉的主打議題。(美聯社)

今年總統選舉之日，全國有半數的市長也同時進行改選；如何解決遊民危機成為了市長選舉的主打議題。各個候選人提出種種方案，有些說採取強硬掃蕩帳篷行動，有些說會增加庇護床位，但能否實現則是未知數。

2023年的統計發現，全國有65.3萬人經歷無家可歸，比10年前增加6.3萬人，當中25.7萬人長期流落街頭，比2013年增加6.1萬人。成千上萬的人無家可歸，對有家可居的市民來說，不僅是生活品質問題，更成為政治議題。

遊民搭建的帳篷城已成為舊金山標誌，爭取連任的民主黨籍市長布里德(London Breed)就說要發起新一輪清理行動。但全部來自民主黨的四名挑戰者，認為即使趕走了這些遊民，他們還是會到其他城市。

布里德辦公室在7月發布了一份備忘錄，無家可歸者若拒絕入住庇護所而繼續在公共場所紮營，將會遭到懲處，包括逮捕。布里德還下令提供非舊金山的遊民返回家鄉的巴士或火車票。

但布里德的挑戰者之一、舊金山市監督委員會委員佩斯金(Aaron Peskin)反對掃蕩遊民帳蓬，認為除非有足夠的庇護所，否則驅趕是殘酷的行為。

無論現任市長或候選人，共和黨人普遍主張強硬行動，但民主黨人認為有需要提供更多經濟住房及服務。

例如在鳳凰城，挑戰者埃文斯(Matt Evans)認為現任民主黨籍市長加萊戈(Kate Gallego)在執行法律和清理營地方面做得不夠，表示若他當選會將遊民定為刑事犯罪；加萊戈則反對這項做法，並表示已增加了數百個庇護床位。

全國消除遊民聯盟執行董事奧利瓦(Ann Oliva)強調，市長毋須祭出鐵腕也可以減少遊民數字。她舉例，遊民數字最高的洛杉磯，市長貝斯(Karen Bass)2022年12月上任時即簽署了緊急命令，與酒店簽訂提供庇護所的合約，今年1月統計顯示，無家可歸者總數下降了 2%，是多年增長後的首次下降。

遊民 庇護 民主黨

上一則

紐約律師9元預註賀華配網名 出售賺1.5萬

延伸閱讀

市長話金山／E提案 允許新公共安全無人機計畫

市長話金山／E提案 允許新公共安全無人機計畫
擁抱多元文化 舊金山社區青年中心列治文新址開幕

擁抱多元文化 舊金山社區青年中心列治文新址開幕
布里德競選連任 獲亞裔領袖背書 競選宣傳單列28人姓名

布里德競選連任 獲亞裔領袖背書 競選宣傳單列28人姓名
紀事報民調：布里德是更多選民首選

紀事報民調：布里德是更多選民首選

熱門新聞

諾貝爾物理學獎得主李政道傳在舊金山逝世，享年98歲。(取材自清華大學網站)

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

2024-08-05 04:19
YouTube前執行長沃潔斯基9日因癌症病逝，享年56歲。(路透)

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

2024-08-10 03:30
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
在近代絕大多數時間，美國人都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。(路透)

開大車、餐點分量大的美國人 房子愈住愈小

2024-08-06 11:04
丕優研究中心民調顯示，72%的華裔對美國持正面看法，但只有41%對中國持正面看法。圖為紐約華人舉著美、中兩國國旗在曼哈頓參與亞太裔傳統月遊行。(記者許君達／攝影)

丕優：僅41%華裔對中國抱正面看法、多數自認實現美國夢

2024-08-07 20:20
猶他州拱門國家公園內的著名地標雙拱岩原來的樣貌。(美聯社)

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

2024-08-10 20:02

超人氣

更多 >
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

抓傷澳洲球員？中國水球美女曬「血痕照」回懟：誰也別說誰
布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差

布碌崙日落公園無證客增加 席地而睡、春光外洩 民眾怨觀感差