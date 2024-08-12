疫後入學人數未增 全美大學營運危機

數據顯示，去年秋季及今年春季學期，入讀社區大學的人數有所增加，因而帶動高等教育的學生人數反彈。但四年制大學學生人數仍然持續減少，情況令人擔憂。圖為安娜堡密西根大學校園。(路透)

全美各大學院校不論規模大小，長久以來一直面對入學人數下降、營運成本上升，外界捐款減少的困境，加上聯邦政府混亂的財政援助政策，努力維持收支平衡的挑戰愈來愈嚴峻，使得不少小型大學院校被迫關閉，即使勉強維持也不得不削減，甚至取消部分稞程項目。

多年來，不少大學已透過運用準備金，加上聯邦紓困 經費勉強支撐，期望疫情過後學生人數有所增加，但現在不得不面對現實。

根據全國學生資訊交換研究中心(National Student Clearinghouse Research Center)數據顯示，去年秋季及今年春季的學期，入讀社區大學的人數有所增加，因而帶動高等教育的學生人數反彈。但四年制大學學生人數仍然持續減少，情況令人擔憂。

2007年至2009年經濟大衰退期間，美國出生率下降，這個時期出生的人現在到了上大學的年齡，等於大學新生的基本人數就減少了。

讓情況更加複雜的是，聯邦對學生貸款 的資助政策混亂不堪，導致數以百萬計的學生無力負擔學費，加上現在就業機會充足，一些高中畢業生根本不想申請就讀大學。

布魯金斯學會布朗教育政策中心研究員邁耶(Katharine Meyer)指出，9月開始的新學年，情況會很糟糕，因為很多大學都擔心無法達成招生目標。

一些小型大學院校為此採取極端措施，索性關門大吉。例如有1000名學生的阿拉巴馬州 伯明翰南方學院(Birmingham-Southern College)、有900名學生的密蘇里州豐邦大學(Fontbonne University)、只有350名學生的紐約威爾斯學院(Wells College)都是例子。

然而更普遍的做法是刪減課程，藉此削減開支，例如北卡州兩所公立大學，上個月獲批准取消了十多個學位學程。

喬治城大學教育學者亞歷山大(Bryan Alexander)指出，大學刪減課程，不僅影響正在就讀的學生，對教職員也是一場災難，但大學為求生存也是無奈之舉。