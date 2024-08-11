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紐約律師9元預註賀華配網名 出售賺1.5萬

編譯俞仲慈／綜合報導
紐約一名商標律師四年前花了9元將副總統賀錦麗和明尼蘇達州長華茲的姓氏合併註冊成網域名，這個網域名稱立即水漲船高，日前以1.5萬元售出。(美聯社)
紐約一名商標律師四年前花了9元將副總統賀錦麗和明尼蘇達州長華茲的姓氏合併註冊成網域名，這個網域名稱立即水漲船高，日前以1.5萬元售出。(美聯社)

副總統賀錦麗宣布明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)為2024總統大選的競選搭檔後，就有一個網域名稱「HarrisWalz.com」以1萬5000元出售，該網址是2020年以9元價格註冊，短短四年就獲得豐碩的報酬。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，「HarrisWalz.com」註冊者是紐約市一名商標律師艾許(Jeremy Greene Eche)，他在2020年大選前後，就未雨綢繆將未來可能參選的總統候選人姓名排列組合全部註冊成網域名稱。

艾許坦承：「我查閱自己能想到的每一位重要的州長和參議員，名單還包括一部分中西部政治人物。」

艾許正是所謂「網域佔據者」(domain squatter)，手上共擁有十多個與2024年大選相關的網址，除了「HarrisWalz.com」，艾許還把賀錦麗名字與伊利諾伊州長普立茲克(JB Pritzger)與賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)名字分別配對註冊網址。

艾許透露，原本有意將賀錦麗與賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)名字註冊成HarrisShapiro.com，結果發現被別人捷足先登並出售獲利；他說：「當你開始花錢註冊這些名字時，只要期盼有朝一日可以中大獎。」

其實早在2016年總統大選前，艾許就開始註冊網址並鎖定民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)與維吉尼亞州參議員凱恩(Tim Kaine)搭檔競選，提前將網址ClintonKaine.com註冊，果真讓艾許以1萬5000元價格出售獲利。

報導指出，ClintonKaine.com買家是川普2020年競選團隊的數據暨數位營運資深顧問帕斯卡爾(Brad Parscale)，他買下網址的目的是為散播民主黨的負面訊息。

雖然艾許不知「HarrisWalz.com」買家是何許人，但已經開始為未來總統大選布局：「我註冊很多華茲相關網址，因為就像四年前的賀錦麗，現在的華茲很可能在八年後也成為總統候選人。」

艾許指出，輸入特定網址已經不如過去那般常見，他說：「沒有人會輸入HarrisWalz.com，大家都用谷歌(Google)搜尋。」

賀錦麗 華茲

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