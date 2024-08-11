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新版聯邦助學金申請12月才能推出 混亂恐重演

編譯廖振堯／綜合報導
教育部7日表示明年度的「聯邦學生援助申請表將分階段推出，以避免去年的亂象，然而推出時間可能依然遲至12月，混亂情況恐重演。(美聯社)
教育部7日表示明年度的「聯邦學生援助申請表將分階段推出，以避免去年的亂象，然而推出時間可能依然遲至12月，混亂情況恐重演。(美聯社)

聯邦政府去年12月底公布最新版「聯邦學生援助申請表」(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)，這是教育部40年來首次試圖徹底改進、精簡申請過程，但首次上路卻不斷遭遇挫折，引起學生及學校的混亂。教育部7日表示FAFSA明年度(2025-26)將分階段推出，以避免本年度(2024-25)亂象，然而推出時間可能依然遲至12月，恐重演混亂情況。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，教育部長卡多納(Miguel Cardona)7日表示過去數月舉行多場聽證會，會從10月開始先部分開放給特定族群，盡量在12月1日前開放功能齊全的申請系統。

但與往年相比12月初依然算晚，理想的時間表是10月1日，以便學校有時間處理FAFSA表格並為學生準備援助方案，讓他們有機會與家人一同做出最佳的財務選擇。支持者仍認為分階段推出還是會優於本年度的處理情形，並保證12月發布的表格將是萬全準備的版本已準備好採取行動。

卡多納承認，FAFSA必須「更以用戶為中心」，並表示教育部過去10個月花了很多時間與相關利益方會面，以改善每個人的體驗，從學生到家長、大學輔導員和大學。

全國學生經濟援助管理協會(National Association of Student Financial Aid Administrators)臨時主席兼執行長馬留內(Beth Maglione)也說，本年度迄今他們仍然在收拾新版FAFSA推出後的攤子，「這表明該流程應該從頭到尾徹底測試、以一個完整的系統推出，而不是東一點西一點地處理…理想情況下會在10月1日啟用功能齊全、充分測試的FAFSA，但考慮到目前的進展以及今年遇到的挑戰，我們寧願等到12月1日，以便有時間執行必要測試，確保教育部啟動系統時功能正常。」

新版FAFSA推出後因錯誤不斷、屢屢延誤，申請數量一度大降：教育部表示截至今年3月時申請數量與前一年度少了40%，不過差距已縮小至4%。

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