滯留太空站2太空人 歸期恐拖到明年2月

太空人威廉斯(中後)與威爾莫(中)6月24日在太空站，與其他已在太空站的兩位太空人交談。(美聯社)

目前滯留在國際太空站的兩名美國太空人 威廉斯(Sunita "Suni" Williams)與威爾莫(Barry "Butch" Wilmore)，極有可能要留到2025年2月再乘坐另一架「星際客機」(Starliner)。才能返回地球！

他們是在6月5日執行波音「星際客機」首次載人飛行到太空站，原定只逗留一個多星期，於6月14日返回地球，但太空船故障而多次延後，現在兩個多月過去了仍歸期未定。

波音「星際客機」太空船因為技術問題滯留在國際太空站已超過二個月，兩名太空人可能要拖到2025年2日才能返回地球。(美聯社)

波音一直以否認其「星際客機」太空船有任何故障，同時強調太空站補給充足，所以拒絕以其他任何方式讓兩人返回地球。

不過美國太空總署(NASA )負責太空作業的助理署長鮑爾 索克斯(Kenneth Bowersox)7日在記者會表示，NASA與波音團隊，現正考慮以其他方法帶他們回家。

他解釋，兩人並不一定要乘坐原來的「星際客機」返回地球，可以使用另一架太空船。

鮑爾索克斯承認，兩人在國際太空站並沒問題， 也等於給太空站增添額外人手，然而卻消耗了原來給站上太空人準備的物資。

NASA商業載人計畫專案負責人斯蒂奇(Steve Stich)進一步說， NASA正考慮利用SpaceX擬於9月發射到太空站的Dragon Crew-9號飛船，接回兩人。

斯蒂奇表示，Dragon Crew-9號飛船將會攜帶兩人的太空衣，然後在太空站逗留至2025年2月，屆時Crew-9 號返回地球，兩人便可搭便車回來。但斯蒂奇說這個計畫尚未正式獲得批准。

他又說，「首要的選擇是讓兩人乘坐星際客機返地球。不過我們已做了必要的計畫，確保還有其他選擇。」

波音發聲明說，今次任務原定是測試載人任務，如果NASA決定改變任務，公司會採取必要行動，讓星際客機無人返回地球。

星際客機是NASA龐大的商業載人計畫之一環，這次任務是測試波音的太空船，是否可以執行往返國際太空站的例行任務。