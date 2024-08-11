木星、火星14日相遇 錯過要等到2033年

木星(左)和火星(右)將於14日達到這十年內距離最接近的「行星合相」，錯過的話要等到2033年才能再次目睹它們相會。(美聯社)

七夕夜剛過，太陽系最大行星--木星也與火星 親密接觸中，將於14日達到這十年最接近的「行星合相」(planetary conjunction)，錯過的話要等到2033年才能再次目睹它們相會。

美聯社報導，這是自2018年以來火星和木星軌道最接近的時候，下次要到2033年才會再次靠近，且屆時會變得更加「親密」。等到14日它們之間距離最靠近時，中間只容得下一小彎月亮。雖然看起來很接近，但事實上只是從地球角度觀察的感覺，火星和木星在各自的軌道上依然相距超過3億5千萬哩(5億7500萬公里)。

美洲、歐洲和非洲的大部分地區在14日白天時這兩顆行星將達到最小間距，大概是1度的三分之一或滿月寬度的三分之一。最好的景色將出現在黎明前的東方天空，朝向金牛座。這種行星合相現象每三年左右才會發生一次。

但這並不是兩顆行星最接近的距離。美國太空 總署(NASA )噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)的喬吉尼(Jon Giorgini)指出過去1000年來最接近的一次是在1761年，當時火星和木星在肉眼看起來重疊在一起、像是同一顆明亮的星體；下一次它們要出現相同景象可能要到2348年才會差不多接近。「對於那些觀察天空的人來說，這些事件大多既令人好奇又美麗，他們想知道這兩個如此靠近的明亮物體可能是什麼。科學正能提前數年準確預測事件。」

火星和木星的最新連結恰逢英仙座(Perseids)流星雨，這是今年最亮的流星雨之一，不需要雙筒望遠鏡或望遠鏡便能觀賞。據NASA的8月觀星指南，20日月亮將追著土星軌道，天黑後不久從東方升起、一路向西直到黎明；27日早上，新月又將與火星和木星一同聚會，可在日出前一小時左右往東方尋找它們。