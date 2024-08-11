我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

木星、火星14日相遇 錯過要等到2033年

編譯廖振堯／綜合報導
木星(左)和火星(右)將於14日達到這十年內距離最接近的「行星合相」，錯過的話要等到2033年才能再次目睹它們相會。(美聯社)
木星(左)和火星(右)將於14日達到這十年內距離最接近的「行星合相」，錯過的話要等到2033年才能再次目睹它們相會。(美聯社)

七夕夜剛過，太陽系最大行星--木星也與火星親密接觸中，將於14日達到這十年最接近的「行星合相」(planetary conjunction)，錯過的話要等到2033年才能再次目睹它們相會。

美聯社報導，這是自2018年以來火星和木星軌道最接近的時候，下次要到2033年才會再次靠近，且屆時會變得更加「親密」。等到14日它們之間距離最靠近時，中間只容得下一小彎月亮。雖然看起來很接近，但事實上只是從地球角度觀察的感覺，火星和木星在各自的軌道上依然相距超過3億5千萬哩(5億7500萬公里)。

美洲、歐洲和非洲的大部分地區在14日白天時這兩顆行星將達到最小間距，大概是1度的三分之一或滿月寬度的三分之一。最好的景色將出現在黎明前的東方天空，朝向金牛座。這種行星合相現象每三年左右才會發生一次。

但這並不是兩顆行星最接近的距離。美國太空總署(NASA)噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)的喬吉尼(Jon Giorgini)指出過去1000年來最接近的一次是在1761年，當時火星和木星在肉眼看起來重疊在一起、像是同一顆明亮的星體；下一次它們要出現相同景象可能要到2348年才會差不多接近。「對於那些觀察天空的人來說，這些事件大多既令人好奇又美麗，他們想知道這兩個如此靠近的明亮物體可能是什麼。科學正能提前數年準確預測事件。」

火星和木星的最新連結恰逢英仙座(Perseids)流星雨，這是今年最亮的流星雨之一，不需要雙筒望遠鏡或望遠鏡便能觀賞。據NASA的8月觀星指南，20日月亮將追著土星軌道，天黑後不久從東方升起、一路向西直到黎明；27日早上，新月又將與火星和木星一同聚會，可在日出前一小時左右往東方尋找它們。

火星 NASA 太空

上一則

「時間」成最新網攻目標 業者：商用客機受影響

下一則

滯留太空站2太空人 歸期恐拖到明年2月

延伸閱讀

木星、火星14日「親密接觸」錯過要等到2033年

木星、火星14日「親密接觸」錯過要等到2033年
波音星際飛機滯留太空50天 2太空人無歸期

波音星際飛機滯留太空50天 2太空人無歸期
「豹紋」岩石證明火星曾有生命？毅力號的大發現等待運回地球研究

「豹紋」岩石證明火星曾有生命？毅力號的大發現等待運回地球研究
模擬火星生活378天 太空總署宣布第一階段成功

模擬火星生活378天 太空總署宣布第一階段成功

熱門新聞

諾貝爾物理學獎得主李政道傳在舊金山逝世，享年98歲。(取材自清華大學網站)

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

2024-08-05 04:19
YouTube前執行長沃潔斯基9日因癌症病逝，享年56歲。(路透)

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

2024-08-10 03:30
紐約州州議員蓋勒3日在社群平台X發文指出，華府「披薩指數」已經爆表。（取材自X平台@RealBenGeller）

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

2024-08-03 22:28
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
在近代絕大多數時間，美國人都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。(路透)

開大車、餐點分量大的美國人 房子愈住愈小

2024-08-06 11:04
丕優研究中心民調顯示，72%的華裔對美國持正面看法，但只有41%對中國持正面看法。圖為紐約華人舉著美、中兩國國旗在曼哈頓參與亞太裔傳統月遊行。(記者許君達／攝影)

丕優：僅41%華裔對中國抱正面看法、多數自認實現美國夢

2024-08-07 20:20

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點