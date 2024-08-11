今年7月均溫略低 連13個月超高溫暫歇

烈日下在公園戲水消暑的波士頓兒童。「哥白尼氣候變化服務」指出，今年7月平均氣溫略低於去年同期，連續13個月的破紀錄高溫終於結束。不過造成氣溫上升的根本原因：氣候變遷依然不變。(美聯社)

歐盟研究機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)8日指出，今年7月平均氣溫略低於去年同期，連續13個月打破紀錄高溫 終於結束。不過人們只能在暖化 趨勢稍作喘息而已，科學家警告氣溫上升的根本原因：氣候變遷依然不變，美聯社整理以下五個氣候重點。

極端情況將持續

輕微降溫因素之一是聖嬰現象(El Nino，東太平洋海水每隔數年就會升溫的現象)減弱，但總體來說氣溫依舊是上升趨勢，因為溫室氣體有增無減，後續導致強力風暴、熱浪、長期乾旱等極端天氣事件。

海洋炎熱

海洋可吸收大量二氧化碳，是調節氣候的關鍵。海洋過熱卻會帶來毀滅性後果，如魚類和其他海洋動物死亡、創造毀滅颶風的溫床。科學家幾個月前表示海洋溫度上升之快，已讓全球逼近爆發史上最嚴重的珊瑚白化事件；本周一項新研究發現世界最大最長的珊瑚礁群－澳洲大堡礁(Great Barrier Reef)溫度達到400年來最高。

「攝氏1.5度」恐成泡影

2015年巴黎協定(Paris Agreement)訂下全球升溫限制在攝氏1.5度(華氏2.7度)內，這也是近年環保人士和政治人物掛在口中的呼籲，希望團結政府制定政策、減少溫室氣體排放。過去13個月表明保持在此限制下的可能性很低，全球暖化幅度約為攝氏1.2度，部分地區早已超過1.5度；今年將於亞塞拜然舉行聯合國 氣候大會也將討論此事。

各國政府頭疼

連續13個月高溫帶來許多民生問題，尤其是發展中國家的基礎建設或資源不足、民眾暴露在高溫中甚至死亡；但已開發國家也面臨挑戰，大多數死亡案例發生在室內，像是人們因為能源成本高而不開空調，那即使有空調也毫無意義。

解決方案

去年杜拜舉行的聯合國氣候談判中，國際社會同意從化石燃料過渡到再生能源，而全球2023年也達到一個里程碑：30%發電來自再生能源。太陽能、風力及水力發電、地熱能等技術已經很成熟，但能源轉型障礙仍然巨大，因持續投資需要數兆美元之譜。