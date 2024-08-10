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未下葬遺體至少190具 科州殯儀館老闆被判賠償9.5億元

記者胡玉立／綜合報導
霍爾福德夫婦在科羅拉多州經營「回歸自然殯儀館」，接受遺族委託處裡親人後事，卻放任至少190具遺體腐爛，並將不明物體充當骨灰交回家屬。法官已下令這對夫妻賠償9億5000萬元給125位提出集體訴訟的受害者，但被告實際執行判決的可能性極低。(美聯社)
霍爾福德夫婦在科羅拉多州經營「回歸自然殯儀館」，接受遺族委託處裡親人後事，卻放任至少190具遺體腐爛，並將不明物體充當骨灰交回家屬。法官已下令這對夫妻賠償9億5000萬元給125位提出集體訴訟的受害者，但被告實際執行判決的可能性極低。(美聯社)

科羅拉多州一家殯儀館業者被控多年來未依死者家屬要求火化或埋葬至少190具遺體，時間至少可溯至2019年。受害者代表律師斯旺(Andrew Swan)7日表示，法官已下令該殯儀館業主賠償9億5000萬元給125位提出集體訴訟的受害者。但其實受害者可能連一分錢都拿不到。

斯旺向「今日美國」(USA Today)表示，法官命令「回歸自然殯儀館」(Return to Nature Funeral Home)業主霍爾福德(Jon and Carie Hallford)夫婦支付125位受害者共9億5000萬元，是因為這對夫婦完全沒有回應投訴、出席聽證會或出席法庭訴訟；「法官認為，這種行為非常惡劣，受害者有權獲得懲罰性賠償。」

這整樁案件始於去年10月初，殯儀館附近鄰居向警方報案，指他們聞到腐爛屍體散發出惡臭，當局開始調查該殯儀館。調查結果震驚全國，家屬則提出民事訴訟。調查人員指稱，當時霍爾福德試圖將這些異味歸因於他熱愛製作動物標本；美國環保署則稱，整棟建築充滿「有害物質」。

霍爾福德夫婦在科州面臨數百項重罪，包括虐待屍體、偷竊、洗錢和偽造文書等。艾爾帕索郡(El Paso)和特勒郡(Teller)地區檢察官辦公室去年11月表示，當局在奧克拉荷馬州逮捕了這對夫婦，隨後將他們引渡回科州。聯邦檢察官另外指控霍爾福德夫婦犯下多項與濫用新冠疫情紓困金相關的金融犯罪。

受害者家屬表示，他們對整件事深感震驚，有些人還收到他們以為已被火化的親人遺體。斯旺表示，儘管霍爾福德夫婦遵守判決的可能性很小，但此案最終目的不是為了錢，而是讓被告為自己的行為負責。未來如果霍爾福德夫婦有工作，受害者家庭可依法申請索討其收入。

科羅拉多州過去有關殯儀館規範堪稱全美最寬鬆，曾是唯一毋需專業執照即可成為殯葬承辦人的州。今年情況有了改變。科州今年通過新法，要求殯葬承辦人、防腐師和火葬師必須獲得一定學位或擁有足夠專業經驗或相關行業認證。

科羅拉多州 奧克拉荷馬州 紓困金

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