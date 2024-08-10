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抓捕緬甸蟒 佛州大沼澤地獵人大比拚 為期十天挑戰 分享3萬獎金

記者張聲肇／綜合報導
佛州魚類與野生動物保育委員會人員示範如何安全獵捕緬甸蟒。(美聯社)
佛州魚類與野生動物保育委員會人員示範如何安全獵捕緬甸蟒。(美聯社)

佛州9日展開十天大沼澤地獵捕入侵物種緬甸蟒(Burmese python)活動，贏家可分享3萬元獎金。

佛州魚類與野生動物保育委員會(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)野生動物管理組長方克(Sarah Funck)說，這項已有十年歷史的獵蟒活動，旨在加強民眾對外來物種的認識。

她提到緬甸蟒時說，佛州南部的自然環境裡有許多入侵物種。「擧辦這個挑戰活動很重要的意義是要大家對這個問題有個大概的了解，有外來物種入侵本州的時候，不能讓它任意蔓延，這會破壞我們的生態」。

過去十年來，捕蠎活動因為有獎金，有名人參與，且用佛州僅見的特殊獵捕方式進行，經常博得不小的媒體版面。

今年報名參加者超過600人，其中兩人來自加拿大，108人來自佛州以外的州。比賽期間，獵蛇行家們在布勞瓦德郡西部到塔米亞米步道之間的Big Cypress野生動物管理區、Southern Glades、Holy Land和Rotenberger等地獵捕緬甸蠎；目標是盡可能捕殺入侵的蟒蛇。

參賽隊伍分為三組：本州約聘的專業捕蛇人、軍方獵人以及民間捕蛇高手。

這三組人馬各有獎金分配方法。捕殺蛇數最多的個人或團隊可獲得2500元，次多的1500元；捕殺到最大隻(以長度計算)者獨得1000元。三組中捕殺最多的總冠軍得1萬元。

每人只能獲一個獎項，若同時獲得兩類第一名，則擇獎額高者領取，餘下的獎金由第二名領取。

南佛州水利管理區與州政府於2017年開始聘雇專人全年捕蛇，到2023年，總共消滅了1萬1000條蟒蛇。

去年挑戰賽共獵殺了209條緬甸蟒，冠軍獵人霍卜斯(Paul Hobbs)的成績是捕殺20條蟒蛇。而去年一年，佛州政府與約聘捕蛇人總共移除了2200條蟒蛇。

自稱為「獵蠎女」的艾咪·席維(Amy Siewe)去年捕獲長達10呎9吋(3.27公尺)的巨蟒，獲得1000元獎金。今年她因膝蓋受傷不參加，也不再熱衷，她說在獎金利誘下，緬甸蟒已抓得所剩無幾，參賽人經常濫捕本地蛇種如玉米蛇(corn snake)充數。

佛州 緬甸 加拿大

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