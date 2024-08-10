夢想生獲歐記健保 15個共和黨主政州檢長提告 阻止11月1日生效

拜登政府5月宣布允許10萬名夢想生納入「歐記健保」，日前遭到15個共和黨主政州檢察長聯名反對，上告北達科他州聯邦法院。圖為在聯邦最高法院外聲援夢想生的示威群眾。(路透)

全美15個由共和黨主政的州檢察長共組聯盟在北達科他州聯邦法院提告，指控拜登政府5月宣布行政命令允許10萬名「夢想生 」納入「歐記健保 」，實屬「非法規定」；以堪薩斯州檢察長柯巴奇(Kris Kobach)為首的15州檢察長，希望阻止新令在11月1日生效。

讓依據「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫留在美國的「夢想生」享有醫療保險，一直是民主黨努力的目標；拜登政府5月3日發布新指令，讓約10萬名「夢想生」可在11月1日俗稱「歐記健保」的「平價醫療法」(Affordable Care Act)醫療保險市場開放註冊後，購買醫保並獲得抵稅優惠。

但包括阿拉巴馬州、愛達荷州、印第安納州、愛荷華州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、新罕布夏州、北達科他州、俄亥俄州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州和維吉尼亞州的檢察長，均加入柯巴奇的行列，試圖阻止此令生效。

柯巴奇聲明指出：「非法的外國人不該獲得進入美國的免費通行證，他們抵美時不該獲得納稅人福利，拜登-賀錦麗政府也不該獲得違反聯邦法律的免費通行證。所以我領導多州訴訟，阻止這項非法規定生效。」

「夢想生」過去一直被排除在歐記健保外，據聯邦醫療保險 與醫療補助服務中心(Center for Medicare and Medicaid Services，簡稱CMS)規則，「夢想生」不符醫療保健法的「合法存在」(lawfully present)。

該訴訟稱，拜登政府直接違反該法律「合法存在」的措辭。新政策也違反了1996年福利改革法；該法將聯邦公共福利資格限制為某些「合格外國人」；「夢想生」並不包含在該定義下。

該訴訟稱，無證移民若有資格獲得歐記健保醫療保險，可能會鼓勵他們留在美國，而非返回原籍國，對州和公立學校系統造成經濟負擔。

該訴訟敦促法院，在全案審理完成前，延後法規生效日期；它還試圖廢除該規則，稱其「既違反法律又不合理、任性妄為」。