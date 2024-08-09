250宗起火+40人傷 三星召回112萬台電子爐台
三星電子出產的滑動式電子爐台引發250件起火事故，造成40人受傷、七隻家庭寵物死亡，美國消費產品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)8日宣告，三星將召回在美國售出的112萬台。
產品安全委員會說，電子爐台正前方的旋鈕被人或寵物不慎觸碰到的話，可能意外啟動而起火。三星從2013年起，總共收到300件旋鈕意外啟動的報告，其中約250件引發起火，其中18個起火事件造成嚴重的財物損毀，7件起火事故導致寵物喪生。
此外，產品安全委說，這些意外起火事故總共造成40人受傷，其中八人需住院治療。
容易造成意外起火的型號，三星與該委員會都已公布，消費者可上網查詢，與自家產品核對，是否是要召回的型號。2013年5月到2024年8月網路出售，以及百事買(Best Buy)、好市多、家得寶(Home Depot)、洛式( Lowe's)大賣場等代理行銷的也在內。
符合召回型號的物主可和總部位於新澤西州的三星電子美國總部聯絡，免費獲得一副新的旋鈕或護套；換新之前，家長要特別留意，別讓小孩或寵物誤觸旋鈕，出門和就寢前，也宜妥加檢查，看看是否已關妥。
產品安全委順便提醒消費者，電子爐不用時，絕對不要在爐台上置放、留置、存放任何東西，以免意外起火。
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