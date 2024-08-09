250宗起火+40人傷 三星召回112萬台電子爐台

由於有引發火警疑慮，美國消費產品安全委員會宣告，三星(Samsung)將召回在美國售出的112萬台電子爐。(CPSC官網)

三星 電子出產的滑動式電子爐台引發250件起火事故，造成40人受傷、七隻家庭寵物 死亡，美國消費產品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)8日宣告，三星將召回在美國售出的112萬台。

產品安全委員會說，電子爐台正前方的旋鈕被人或寵物不慎觸碰到的話，可能意外啟動而起火。三星從2013年起，總共收到300件旋鈕意外啟動的報告，其中約250件引發起火，其中18個起火事件造成嚴重的財物損毀，7件起火事故導致寵物喪生。

此外，產品安全委說，這些意外起火事故總共造成40人受傷，其中八人需住院治療。

容易造成意外起火的型號，三星與該委員會都已公布，消費者可上網查詢，與自家產品核對，是否是要召回的型號。2013年5月到2024年8月網路出售，以及百事買(Best Buy)、好市多、家得寶(Home Depot)、洛式( Lowe's)大賣場等代理行銷的也在內。

符合召回型號的物主可和總部位於新澤西州 的三星電子美國總部聯絡，免費獲得一副新的旋鈕或護套；換新之前，家長要特別留意，別讓小孩或寵物誤觸旋鈕，出門和就寢前，也宜妥加檢查，看看是否已關妥。

產品安全委順便提醒消費者，電子爐不用時，絕對不要在爐台上置放、留置、存放任何東西，以免意外起火。