愛犬咬手機鋰電池 爆炸引火災

奧克拉荷馬州一隻小狗在床上啃咬主人手機的電池，竟然爆出火花，火勢迅速引燃床墊，一發不可收拾。幸好兩隻小狗都及時逃出。(美聯社)

奧克拉荷馬州 土耳沙市(Tulsa)消防局最新公布影像指出，一戶人家因為飼養的寵物 狗咬嚼主人的手機鋰電池，結果竟爆出火花，進而燒著狗兒趴著的彈簧床，最後整間屋子起火，受損嚴重，幸好主人有開狗門，二狗一貓能夠逃生，並未受傷。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，這件事發生在5月，杜耳沙市消防局提供、顯然由監視攝像鏡頭拍下的視頻顯示，一隻小狗咬著咬主人的手機鋰電池，接下來便爆炸起火，引起火災。

消防局發言人利托(Andy Little)表示，幸好有逃生通道，也不是發生在全家睡覺時間，不然後果可能嚴重得多。

利托表示，這起狗咬鋰電池火災意義很大，全國消防單位都應當注意。這些鋰電池是手機的電源，大家都知道它們「小小一塊就儲存可觀能源」；但是，能源不受控制而釋放，可以生熱、造出可燃及帶毒素的氣體，甚至引發爆炸。

專家指出，接觸到高溫 、電池本身受損、充電過頭、使用不相容的充電設備，都可能導致電池組起火。

利托敦促民眾要小心保管鋰電池，放在孩童及寵物接觸不到的地方。