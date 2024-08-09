30年期貸款利率降至6.47% 1年來最低

住房金融機構房地美(Freddie Mac)8日公布數據顯示，30年期固定抵押貸款平均利率降至6.47%，是自2023年5月以來最低值。(美聯社)

住房金融機構房地美(Freddie Mac)8日公布數據顯示，30年期固定抵押貸款 平均利率 降至6.47%，是自2023年5月以來最低值。

數據顯示，美國30年期固定抵押貸款平均利率當天降至6.47%。一周前該數據為6.73%，一年前該數據為6.96%。

房貸利率自從在今年5月初達到7.22%高峰後 ，過去數月持續下降。

房地美首席經濟學者哈特(Sam Khater)指出，房貸利率的下降將增加潛在購房者的購買力，會引發他們採取行動的興趣， 對於房地產市場而言是「好消息」。過去兩年，受高房貸利率和低庫存影響，美國成屋銷售量連續下滑，房地產市場一直處於低迷狀態。

此外，哈特說，利率下降讓一些屋主有機會重新貸款，使得重新貸款在房貸市場占比幾乎達到42%，是2022年3月以來最高。

據美國全國房地產經紀商協會(National Association of Realtors)近日公布數據顯示，今年6月美國成屋銷售量下降5.4%，已連續四個月下降。

全國房價高漲，儘管今年有些改善，住房仍供不應求。數據顯示，買房對很多人而言是不可及之事，特別是住在房價上漲快速地區的低收入族，例如紐約、聖地牙哥和拉斯維加斯。根據「哈佛住房研究聯合中心」(Harvard Joint Center for Housing Studies)的報告顯示，租客的情況也好不了多少。

但是借貸成本今年將進一步降低，經濟學家表示，房市最糟時期可能已經過去。

媒體分析認為，近來通脹和勞動力市場「降溫」明顯，各方均預計聯準會 將在9月例會降息，對聯準會降息預期是導致房貸利率下降的主要因素。受降息預期影響，美國長期國債收益率近來也走低，8日美國10年期國債收益率為4%。

聯準會(Fed)7月31日宣布，將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%的水平不變。這是聯準會2023年9月以來連續第八次維持這一利率區間不變。聯準會主席鮑爾稱，如果通脹和勞動力市場繼續「降溫」，聯準會最早可能會在9月會議降息。