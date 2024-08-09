我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

30年期貸款利率降至6.47% 1年來最低

編譯中心／綜合報導
住房金融機構房地美(Freddie Mac)8日公布數據顯示，30年期固定抵押貸款平均利率降至6.47%，是自2023年5月以來最低值。(美聯社)
住房金融機構房地美(Freddie Mac)8日公布數據顯示，30年期固定抵押貸款平均利率降至6.47%，是自2023年5月以來最低值。(美聯社)

住房金融機構房地美(Freddie Mac)8日公布數據顯示，30年期固定抵押貸款平均利率降至6.47%，是自2023年5月以來最低值。 　　

數據顯示，美國30年期固定抵押貸款平均利率當天降至6.47%。一周前該數據為6.73%，一年前該數據為6.96%。 

房貸利率自從在今年5月初達到7.22%高峰後 ，過去數月持續下降。

房地美首席經濟學者哈特(Sam Khater)指出，房貸利率的下降將增加潛在購房者的購買力，會引發他們採取行動的興趣， 對於房地產市場而言是「好消息」。過去兩年，受高房貸利率和低庫存影響，美國成屋銷售量連續下滑，房地產市場一直處於低迷狀態。

此外，哈特說，利率下降讓一些屋主有機會重新貸款，使得重新貸款在房貸市場占比幾乎達到42%，是2022年3月以來最高。 　　

據美國全國房地產經紀商協會(National Association of Realtors)近日公布數據顯示，今年6月美國成屋銷售量下降5.4%，已連續四個月下降。 　　

全國房價高漲，儘管今年有些改善，住房仍供不應求。數據顯示，買房對很多人而言是不可及之事，特別是住在房價上漲快速地區的低收入族，例如紐約、聖地牙哥和拉斯維加斯。根據「哈佛住房研究聯合中心」(Harvard Joint Center for Housing Studies)的報告顯示，租客的情況也好不了多少。

但是借貸成本今年將進一步降低，經濟學家表示，房市最糟時期可能已經過去。

媒體分析認為，近來通脹和勞動力市場「降溫」明顯，各方均預計聯準會將在9月例會降息，對聯準會降息預期是導致房貸利率下降的主要因素。受降息預期影響，美國長期國債收益率近來也走低，8日美國10年期國債收益率為4%。 

聯準會(Fed)7月31日宣布，將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%的水平不變。這是聯準會2023年9月以來連續第八次維持這一利率區間不變。聯準會主席鮑爾稱，如果通脹和勞動力市場繼續「降溫」，聯準會最早可能會在9月會議降息。

利率 聯準會 貸款

上一則

250宗起火+40人傷 三星召回112萬台電子爐台

下一則

熱帶風暴黛比再襲南卡 恐引洪氾

延伸閱讀

川普稱自己直覺比鮑爾強：應該讓總統對Fed決策有發言權

川普稱自己直覺比鮑爾強：應該讓總統對Fed決策有發言權
30年期貸款利率降至6.47% 一年來最低

30年期貸款利率降至6.47% 一年來最低
埃及木乃伊面目猙獰如「在尖叫」 研究：可能在痛苦中死亡

埃及木乃伊面目猙獰如「在尖叫」 研究：可能在痛苦中死亡
知名喜劇演員紐哈特去世 享壽94歲

知名喜劇演員紐哈特去世 享壽94歲

熱門新聞

諾貝爾物理學獎得主李政道傳在舊金山逝世，享年98歲。(取材自清華大學網站)

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

2024-08-05 04:19
紐約州州議員蓋勒3日在社群平台X發文指出，華府「披薩指數」已經爆表。（取材自X平台@RealBenGeller）

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

2024-08-03 22:28
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
一名來自新澤西州的旅客吃了太多大麻食品，在飛行途中精神失常。(截取自KSL News YouTubr)

男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門

2024-08-02 09:04
運輸部2日提出新規定，父母與13歲以下子女搭乘飛機時同坐一起，航空公司不得額外收費。(美聯社)

運輸部建議新規 父母與小孩搭機同坐不得加價

2024-08-01 19:48
在近代絕大多數時間，美國人都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。(路透)

開大車、餐點分量大的美國人 房子愈住愈小

2024-08-06 11:04

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣