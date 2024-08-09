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德州混合健身運動會 塞爾維亞選手溺斃

記者張聲肇／綜合報導
2024年度CrossFit運動會游泳項目傳出選手溺斃意外後，比賽暫時停止，工作人員收回湖上的浮標。(美聯社)
2024年度CrossFit運動會游泳項目傳出選手溺斃意外後，比賽暫時停止，工作人員收回湖上的浮標。(美聯社)

德州舉行的2024年度CrossFit(混合健身)運動會傳出意外， 塞爾維亞選手8日在福和市海溪湖(Marine Creek Lake)游泳比賽時不幸溺斃。

福和市警局說，塔然郡(Tarrant County)法醫報告未出爐、死者家屬未收到通知前，暫不公布其姓名。但福斯新聞地方台已搶先公布，溺水運動員是28歲的杜奇克(Lazar Đukić)。

現場直播的800公尺泳賽快結束時，還有人看到杜奇克。不幸事件發生後，當天所有的比賽都暫停。

主辦單位說，個人泳賽時，有選手死亡，大會極表哀傷。「我們正與有關當局充分合作，也極盡所能對死者家庭提供一切支援。」

「今天剩下的比賽項目都中止。選手的福祉是我們最優先關注的事項，發生這悲劇，我們感到心碎。」

發生意外的比賽早上7點開始，800米泳賽之後，是3.5哩賽跑，8點左右，警消單位就接獲報案，出動的直升機上，可見船隻在湖心的浮標附近搜尋。約10點鐘的時候，屍體被撈起。

這是福和市首度舉辦混合健身運動會，四天的賽程，吸引了來自全球33國的運動員，競逐「地球最健美先生/小姐」的稱號。

杜奇克參加過好幾屆比賽。他在塞爾維亞排名第三，全球排名男子組第88名。

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