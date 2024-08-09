我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

熱帶風暴黛比再襲南卡 恐引洪氾

記者胡玉立／綜合報導
南卡州查爾斯敦市區淹水。熱帶風暴黛比8日二度登陸南卡羅來納州，為美東中部沿海地區帶來更多降雨，引發洪氾擔憂。(歐新社)
南卡州查爾斯敦市區淹水。熱帶風暴黛比8日二度登陸南卡羅來納州，為美東中部沿海地區帶來更多降雨，引發洪氾擔憂。(歐新社)

熱帶風暴黛比(Tropical Storm Debby)8日二度登陸南卡羅來納州，為南卡和北卡州沿海地區帶來更多降雨，引發洪水氾濫擔憂。這個緩慢移動的天氣系統三天前才以1級颶風威力襲擊佛州墨西哥灣沿岸；這些日子至少已造成7人死亡。

8日上午，南卡、 北卡及維吉尼亞州逾14萬1000戶停電；佛州仍有約1萬7000戶停電，但已低於35萬戶的停電最高峰。

國家颶風中心表示，南卡州東部部分地區5日以來的降雨總量已逾25吋，8日可能再降雨3吋；北卡州東南部降雨量可能達到15吋；維吉尼亞州部分地區降雨量可達10吋。

國家氣象局氣象學者班恩(Rich Bann)表示，黛比7日的降雨量比前幾天少，但8日降雨量可能再次增加；黛比前一日在大西洋上空盤旋，重新充滿濕氣，現在它再次進入內陸帶來豪雨威脅，引發洪氾擔憂。

黛比8日以時速10哩向西北移動，最大持續風速每小時40哩，隨著它向北蔓延並持續降雨，8日下午或晚上可能減弱為熱帶低氣壓。

未來幾天，馬里蘭州、華盛頓州、紐約州北部和佛蒙特州將遭遇降雨，但情況將相對和緩。到這個周末，黛比可能會在馬里蘭州到佛蒙特州北部帶來6吋雨量。氣象預報員韋斯(Josh Weiss)表示，紐約市這回將躲過嚴重風暴。

8日災情方面，北卡州威爾遜郡(Wilson County)官員在社群媒體指出，凌晨當地發生龍捲風，導致一處房屋倒塌，一名男子死亡，至少10棟房屋、一座教堂和一所學校毀損。

喬治亞州布洛克郡(Bulloch County)薩瓦納市(Savannah)西北約50哩處，7日有四座水壩因洪水決堤；官員8日上午發出警告，賽普拉斯湖大壩(Cypress Lake Dam)面臨潰壩風險；房屋被洪水淹沒，湖泊及溪流氾濫，道路無法通行，當地居民被迫撤離。

官方密切關注未來幾天雨水流入南卡和卡州眾多河流系統的情況；估計風暴結束後，很長時間內仍存在嚴重洪水風險。

南卡羅來納州 洪水 北卡

上一則

30年期貸款利率降至6.47% 1年來最低

下一則

愛犬咬手機鋰電池 爆炸引火災

延伸閱讀

颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨

颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨
黛比逼近 維州進入緊急狀態 氣象局發布洪水警報

黛比逼近 維州進入緊急狀態 氣象局發布洪水警報
郵輪友情緣

郵輪友情緣
颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨

颶風黛比直撲美東 紐約市周末將迎暴雨

熱門新聞

諾貝爾物理學獎得主李政道傳在舊金山逝世，享年98歲。(取材自清華大學網站)

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

2024-08-05 04:19
紐約州州議員蓋勒3日在社群平台X發文指出，華府「披薩指數」已經爆表。（取材自X平台@RealBenGeller）

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

2024-08-03 22:28
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
一名來自新澤西州的旅客吃了太多大麻食品，在飛行途中精神失常。(截取自KSL News YouTubr)

男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門

2024-08-02 09:04
運輸部2日提出新規定，父母與13歲以下子女搭乘飛機時同坐一起，航空公司不得額外收費。(美聯社)

運輸部建議新規 父母與小孩搭機同坐不得加價

2024-08-01 19:48
在近代絕大多數時間，美國人都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。(路透)

開大車、餐點分量大的美國人 房子愈住愈小

2024-08-06 11:04

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣