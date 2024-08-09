熱帶風暴黛比再襲南卡 恐引洪氾

南卡州查爾斯敦市區淹水。熱帶風暴黛比8日二度登陸南卡羅來納州，為美東中部沿海地區帶來更多降雨，引發洪氾擔憂。(歐新社)

熱帶風暴黛比(Tropical Storm Debby)8日二度登陸南卡羅來納州 ，為南卡和北卡 州沿海地區帶來更多降雨，引發洪水 氾濫擔憂。這個緩慢移動的天氣系統三天前才以1級颶風威力襲擊佛州墨西哥灣沿岸；這些日子至少已造成7人死亡。

8日上午，南卡、 北卡及維吉尼亞州逾14萬1000戶停電；佛州仍有約1萬7000戶停電，但已低於35萬戶的停電最高峰。

國家颶風中心表示，南卡州東部部分地區5日以來的降雨總量已逾25吋，8日可能再降雨3吋；北卡州東南部降雨量可能達到15吋；維吉尼亞州部分地區降雨量可達10吋。

國家氣象局氣象學者班恩(Rich Bann)表示，黛比7日的降雨量比前幾天少，但8日降雨量可能再次增加；黛比前一日在大西洋上空盤旋，重新充滿濕氣，現在它再次進入內陸帶來豪雨威脅，引發洪氾擔憂。

黛比8日以時速10哩向西北移動，最大持續風速每小時40哩，隨著它向北蔓延並持續降雨，8日下午或晚上可能減弱為熱帶低氣壓。

未來幾天，馬里蘭州、華盛頓州、紐約州北部和佛蒙特州將遭遇降雨，但情況將相對和緩。到這個周末，黛比可能會在馬里蘭州到佛蒙特州北部帶來6吋雨量。氣象預報員韋斯(Josh Weiss)表示，紐約市這回將躲過嚴重風暴。

8日災情方面，北卡州威爾遜郡(Wilson County)官員在社群媒體指出，凌晨當地發生龍捲風，導致一處房屋倒塌，一名男子死亡，至少10棟房屋、一座教堂和一所學校毀損。

喬治亞州布洛克郡(Bulloch County)薩瓦納市(Savannah)西北約50哩處，7日有四座水壩因洪水決堤；官員8日上午發出警告，賽普拉斯湖大壩(Cypress Lake Dam)面臨潰壩風險；房屋被洪水淹沒，湖泊及溪流氾濫，道路無法通行，當地居民被迫撤離。

官方密切關注未來幾天雨水流入南卡和卡州眾多河流系統的情況；估計風暴結束後，很長時間內仍存在嚴重洪水風險。