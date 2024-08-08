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不滿阻玩Switch 佛州高中男狂毆女老師15拳

編譯中心／綜合報導
教室監控器可見身材壯碩的18歲高中生德帕，將老師奈迪奇壓在地上痛毆。(取自佛州Flagler郡警局)
教室監控器可見身材壯碩的18歲高中生德帕，將老師奈迪奇壓在地上痛毆。(取自佛州Flagler郡警局)

去年佛羅里達州一名在校青少年學生因為被老師阻止玩電遊Switch，竟出手毆打老師。女老師被打15拳，即使已經昏倒，這名男學生仍不肯停手，現在男學生被判處5年有期徒刑。

據「紐約郵報」報導，這起事件發生在2023年2月，這名18歲的青少年德帕(Brendan Depa)因為不滿老師奈迪奇(Joan Naydich)不准他玩Switch，不只辱罵老師是「婊子」、還吐口水，最後更喪失理智出手痛毆老師。

報導指當時年僅17歲的德帕身高近198公分，體重近122公斤，被他攻擊的老師奈迪奇，被壓倒在地，幾乎無法反抗。教室監視器畫面中可以看到，德帕衝向奈迪奇，在她轉身的瞬間將她推倒在地。奈迪奇倒地後，德帕不只用腳反覆踩踏奈迪奇，還痛毆她15拳，當時有好幾名教職員工合力救援，才將德帕從奈迪奇身上拉開並按倒在地。

德帕被控加重傷害罪，判處5年有期徒刑，緩刑15年，並須進入少年之家安置。不過他一開始拒絕認罪，德帕的母親也批評懲罰德帕，是因為「他是黑人、他身形高大，還有他的自閉症」。她認為德帕需要的是幫助和治療，而不是被關進監獄，因為他可能會在監獄被傷害。

德帕的母親甚至批評學校失職，沒有妥善處理德帕的自閉症。她表示，自己已經提醒過學校，肚子餓、噪音、當眾糾正都會觸發德帕的反應，而眾多觸發因素中，電動是最大的因素。

德帕的律師提出要讓德帕以未成年人身分接受審判，因為暴力事件發生時他只有17歲，但助理州檢察官克拉克(Melissa Clark)認為，德帕有暴力前科，這次的行為不是單一事件。

雖然德帕仍可上訴，但法院已發布保護令，未來他不可再接觸奈迪奇，也必須與對方保持距離至少150公尺。

監獄 佛羅里達州 黑人

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