飯店保安把嗑藥非裔男壓地致死 威州4人被控謀殺

密爾瓦基凱悅飯店的人員，今年6月在強制驅離非裔男子米切爾(左，與家人合影)時，因為使用暴力造成死亡，涉案飯店四名男子，6日遭到謀殺重罪起訴。(美聯社)

威斯康辛州 密爾瓦基市的凱悅飯店(Hyatt Regency)今年6月底，飯店人員在強制驅離一名非裔 男子時，因為使用暴力，造成後者不幸身亡，在法醫確認死因是他殺後，涉案四名男子6日遭到謀殺重罪起訴。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，43歲的米切爾(D'Vontaye Mitchell)6月30日在密爾瓦基的凱悅飯店(Hyatt Regency)外，因為嗑藥行為失控，與飯店人員發生爭執，而且飯店人員強制驅離時，聯手把米切爾臉部按壓在混凝土地面、約八至九分鐘之久。

根據密爾瓦基郡法醫辦公室(Milwaukee County Medical Examiner's office)公布的驗屍報告，米切爾死於「窒息以及古柯鹼與甲基安非他命(methamphetamine)中毒反應」，確定死因為他殺。

因此檢方6日對四名涉案的飯店人員發出逮捕令，包括保全經理艾利克森(Todd Alan Erickson)、櫃台經理約翰卡森(Devin W. Johnson-Carson)以及保全透納(Brandon LaDaniel Turner)與門房威廉森(Herbert T. Williamson)，並以四項重罪謀殺正式起訴。

報導指出，自2020年明尼亞波利斯(Minneapolis)警方執法過當造成非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)枉死後，四年來警方或維安執法行動皆為全美社會關注焦點。

根據起訴書透露，四名被告使用「各種暴力」將米切爾壓倒在地，其中兩人多次毆打米切爾、另一人則猛踢米切爾身體，事發當時有影片拍下米切爾不斷求饒說道：「拜託、對不起」。

密爾瓦基警方表示，當警方獲報趕到現場處理，米切爾已經失去生命跡象，雖然進行搶救，但仍被宣告死亡。

檢方公布聲明強調：「根據密爾瓦基警方掌握的證據、法醫辦公室提出的驗屍報告以及目擊者的證詞，進行全盤調查後，決定加以起訴。」