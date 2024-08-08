我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／史上第一次 霸主美國無緣沙排頒獎台

巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」

飯店保安把嗑藥非裔男壓地致死 威州4人被控謀殺

編譯俞仲慈／綜合報導
密爾瓦基凱悅飯店的人員，今年6月在強制驅離非裔男子米切爾(左，與家人合影)時，因為使用暴力造成死亡，涉案飯店四名男子，6日遭到謀殺重罪起訴。(美聯社)
密爾瓦基凱悅飯店的人員，今年6月在強制驅離非裔男子米切爾(左，與家人合影)時，因為使用暴力造成死亡，涉案飯店四名男子，6日遭到謀殺重罪起訴。(美聯社)

威斯康辛州密爾瓦基市的凱悅飯店(Hyatt Regency)今年6月底，飯店人員在強制驅離一名非裔男子時，因為使用暴力，造成後者不幸身亡，在法醫確認死因是他殺後，涉案四名男子6日遭到謀殺重罪起訴。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，43歲的米切爾(D'Vontaye Mitchell)6月30日在密爾瓦基的凱悅飯店(Hyatt Regency)外，因為嗑藥行為失控，與飯店人員發生爭執，而且飯店人員強制驅離時，聯手把米切爾臉部按壓在混凝土地面、約八至九分鐘之久。

根據密爾瓦基郡法醫辦公室(Milwaukee County Medical Examiner's office)公布的驗屍報告，米切爾死於「窒息以及古柯鹼與甲基安非他命(methamphetamine)中毒反應」，確定死因為他殺。

因此檢方6日對四名涉案的飯店人員發出逮捕令，包括保全經理艾利克森(Todd Alan Erickson)、櫃台經理約翰卡森(Devin W. Johnson-Carson)以及保全透納(Brandon LaDaniel Turner)與門房威廉森(Herbert T. Williamson)，並以四項重罪謀殺正式起訴。

報導指出，自2020年明尼亞波利斯(Minneapolis)警方執法過當造成非裔男子佛洛伊德(George Floyd)枉死後，四年來警方或維安執法行動皆為全美社會關注焦點。

根據起訴書透露，四名被告使用「各種暴力」將米切爾壓倒在地，其中兩人多次毆打米切爾、另一人則猛踢米切爾身體，事發當時有影片拍下米切爾不斷求饒說道：「拜託、對不起」。

密爾瓦基警方表示，當警方獲報趕到現場處理，米切爾已經失去生命跡象，雖然進行搶救，但仍被宣告死亡。 

檢方公布聲明強調：「根據密爾瓦基警方掌握的證據、法醫辦公室提出的驗屍報告以及目擊者的證詞，進行全盤調查後，決定加以起訴。」

非裔 佛洛伊德 威斯康辛州

上一則

不滿阻玩Switch 佛州高中男狂毆女老師15拳

下一則

窗殺！ 年逾10億隻鳥 撞大樓玻璃喪命

延伸閱讀

南洛杉磯幫派「Florencia 13」37人 被控謀殺搶劫販毒

南洛杉磯幫派「Florencia 13」37人 被控謀殺搶劫販毒
洛杉磯縣委員會通過修憲案 11月公投

洛杉磯縣委員會通過修憲案 11月公投
洛杉磯縣委會通過修憲案11月公投

洛杉磯縣委會通過修憲案11月公投
探討性販賣、暴力犯罪 屋崙市長盛桃攜新警長與社區對話

探討性販賣、暴力犯罪 屋崙市長盛桃攜新警長與社區對話

熱門新聞

諾貝爾物理學獎得主李政道傳在舊金山逝世，享年98歲。(取材自清華大學網站)

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

2024-08-05 04:19
紐約州州議員蓋勒3日在社群平台X發文指出，華府「披薩指數」已經爆表。（取材自X平台@RealBenGeller）

要出大事？「披薩指數」爆表揭五角大廈狂加班沒上酒吧

2024-08-03 22:28
蔡美兒。(蔡美兒X帳號截圖)

師徒情深 范斯「絕望者之歌」最大推手：虎媽蔡美兒

2024-07-15 19:21
一名來自新澤西州的旅客吃了太多大麻食品，在飛行途中精神失常。(截取自KSL News YouTubr)

男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門

2024-08-02 09:04
運輸部2日提出新規定，父母與13歲以下子女搭乘飛機時同坐一起，航空公司不得額外收費。(美聯社)

運輸部建議新規 父母與小孩搭機同坐不得加價

2024-08-01 19:48
在近代絕大多數時間，美國人都住坪數較大的房子，但如今這種情況開始改變。(路透)

開大車、餐點分量大的美國人 房子愈住愈小

2024-08-06 11:04

超人氣

更多 >
辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上

辛苦攢定存 利息如何不被國稅局盯上
浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？

浙江銀行女員工請假「去巴黎比奧運」 主管驚呆：開玩笑吧？
巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇

巴奧乒乓╱七戰奧運波爾告別 馬龍樊振東致敬傳奇
巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議

巴奧拳擊／林郁婷晉級冠軍賽 對手再比「X」手勢抗議
中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎

中國隊陪練員好仙氣 獲封「乒乓劉亦菲」 還曾擊敗孫穎莎