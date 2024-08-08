安裝節能設備抵稅 民眾申報超預期

全國納稅人2023年總計為住家節能設備升級申報80多億元抵稅優惠，是政府預期的兩倍多。(美聯社)

最新數據顯示，拜登 政府2022年聯邦降低通膨法案推出的住家節能設備升級抵稅激勵措施，大受歡迎；安裝環保節能設備的住家數量和消費金額，遠超出預期。財政部 7日指稱，全國納稅人2023年總計為此申報80多億元抵稅優惠，是政府預期的兩倍多。

總計有300萬個家庭申報了60億元抵稅優惠，用於安裝太陽能板等相關項目；另外還有20億元用於包括安裝新窗戶和空調系統等其他居家修繕事宜。

加州 聖巴巴拉大學環境政策教授史托克斯(Leah Stokes)說：「國人顯然想要改用太陽能板、熱泵和電動車，聯邦降低通膨法案幫助他們實現了目標。」

聯邦降低通膨法案總計撥款3700億元用於遏制有害排放、推廣綠色技術、醫療保健及其他拜登總統經濟議程；其中包括一系列改善節能住宅設備的稅收抵免優惠和退稅措施。當時估計這些激勵措施第一年將支出24億元，接下來兩年，國人每年將申請逾40億元抵稅優惠。結果民眾第一年就申請了80多億元。

激勵措施規定，一般家庭安裝太陽能板或相關修繕如購買太陽能電池，可申請略高於5000元抵稅優惠；抵免上限是安裝或升級開銷的30%。

拜登政府官員強調，消費者改用更高效率的電力後，會省下更多錢。一般家庭安裝太陽能板後，每年可節省2000多元，從使用燃油或丙烷加熱改為電動熱泵，可節省1000至3000元。

財政部副部長阿德耶莫(Wally Adeyemo) 表示，隨著愈來愈多人得知這些激勵措施和成果，預計今年會有更多家庭申請相關補貼。

在大多數州，2%至3%個人和家庭納稅人2023年申請了至少一種氣候友善居家修繕的抵稅優惠；近半數申請家庭年收入低於10萬元，但收入規模較高家庭更常使用抵稅優惠。

阿德耶莫表示，政府會繼續把推廣重點放在中產階級和勞工階級，希望所有符合條件的國人都能善用這些抵稅優惠。