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窗殺！ 年逾10億隻鳥 撞大樓玻璃喪命

記者張聲肇／綜合報導
芝加哥菲爾德博物館展示2023年10月4日到5日之間，撞上芝加哥McCormick Place Lakeside展示中心高樓玻璃帷幕而死的候鳥屍群。(美聯社)
芝加哥菲爾德博物館展示2023年10月4日到5日之間，撞上芝加哥McCormick Place Lakeside展示中心高樓玻璃帷幕而死的候鳥屍群。(美聯社)

研究發現，美國每年逾10億隻鳥因撞上大樓而死，60%被送到野生動物復育或緊急救治中心的鳥類，不是傷勢太重，最終不治，就是以安樂死處理。

研究報告發表於7日出版的公立圖書館科學期刊。

康乃爾大學實驗室研究發現，過去50年來，北美洲鳥類的總數大減，1970年以來，減少了近30億隻，如何處理鳥類的生態危機，實乃當務之急。

通常送到復育中心的鳥，不是頭部受傷就是腦震盪，形體較大的鳥康復後被放回大自然的機率較高。復育中心秋天收到最多需要治療的鳥，冬天最少。復育人員盡了最大的努力，救活率也只有40%。

鳥類撞大樓，最大的禍首是玻璃。鳥類的視力不像人類，它們無法分辨玻璃和開放空間的差別，看到玻璃的反射，就以為那是天空或可以棲息的地方，窗戶反映附近的綠地，鳥群會認為那是綠色植被。外層有曲度的大樓比外層平整的更容易讓鳥類撞到。

人類要預防鳥隻撞大樓，不是沒辦法。

報告的領銜作者、復敦大學(Fordham University)文理研究所研究員康萊克(Ar Kornreich)說，「我們不能只仰賴復育人員解決這個問題。最佳解決方案絕對是預防，因為撞擊大樓的鳥類，傷勢都很嚴重。」

美國鳥類保育組織玻璃撞擊計畫協調人帕金斯(Kaitlyn Parkins)說，人人可做的是，在玻璃門窗上每2x4吋貼上膠帶，讓鳥隻以為牠們無法飛「過去」，例如，半透明的ABC鳥隻膠帶(bird tape)可成條或成塊貼在玻璃窗外，這樣就可防止鳥類撞到玻璃。

防鳥屏風或玻璃貼紙也能把鳥類引開，讓牠們不致撞上玻璃。

帕金斯說，鳥類對人類很重要，不但經濟上很重要，也「提供生態系統服務」，卻因撞玻璃而大量死亡，大家應動手防止。

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