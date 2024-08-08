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Zelle轉帳頻傳詐騙 消保局查大銀行如何善後

記者張聲肇／綜合報導
大通銀行2日表示，已回應消保局有關Zelle的詢問。(美聯社)
大通銀行2日表示，已回應消保局有關Zelle的詢問。(美聯社)

聯邦消費者金融保護局正在調查大通、美銀、富國等大銀行如何處理網路支付平台Zelle受騙顧客的帳戶。這三家銀行和其他銀行共同擁有Zelle。

華爾街日報7日報導，Zelle成立於2017年，如今營業額已超過Vemo等競爭對手，但用戶遭詐騙事件頻傳，消費者金保局接到不少申訴案，遂發動調查，知情人士說目的只是大致了解一下各大銀行如何處理轉帳糾紛。

大通銀行2日表示，已回應消保局有關Zelle的詢問；其他大銀行預料也將公開表示各自如何因應消保局的查詢。

被騙客戶投訴的主要理由是，各銀行不夠積極幫助他們取回被騙走的錢。依規定，銀行客戶的帳戶，未經授權被領走的錢，銀行有義務要退還給他們，但客戶自己動手轉出去的錢，要銀行退還，目前沒有法律規定。錯誤轉出去的錢，通常不可能收回來。

消保局想確認的是，銀行是不是積極主動的關閉詐騙分子控制的帳戶。此外，不良分子開設存款帳戶時，銀行盡了幾分力查核其身分與背景，消保局也想了解。

各銀行說，透過Zelle進行的支付，絕大多數都是合法的，銀行無法合理地防範所有透過Zelle平台發生的不法行為。它們能做的是不斷警告客戶，匯錢給陌生人之前，一定要確認對方的身分。這個保護客戶措施，各銀行最近都已加強。

詐騙集團假冒政府官員或銀行行員行騙，受害者因而授權從自己的帳戶轉出某一金額，事後發覺不對勁，找銀行理論，類似糾紛漸多，去年夏天起，Zelle規定各銀行，遇到類似情況時，要主動歸還這筆錢給受害人。

大通銀行上周回應消保局查詢時說，可與消保局達成和解協議，或訴諸法院，也準備好走第二條路。大通發言人說，管理單位「應該預期」受到法律挑戰。

華爾街 詐騙集團

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