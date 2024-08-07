航海老手遇黛比「像在洗衣機翻攪」 海防隊趕到救起

佛羅里達州一名航海老手日前偕友駕駛帆船出海，在墨西哥灣遭遇颶風黛比襲擊，受困大海三小時後及時獲救。(美國海防隊照片)

佛羅里達州一名航海老手日前駕駛帆船出海，在墨西哥 灣遭遇颶風 黛比(Hurricane Debby)襲擊，受困大海三小時後及時獲救，不過帆船與船內設備全部沉入大海。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，69歲的湯馬斯(Nathan Thomas)上個月底以5000元價格購買一艘34呎長、有40年歷史的老帆船，在明知有颶風黛比來襲的情況下，仍執意與友人駕船從馬拉松(Marathon)駛回定居地坦帕(Tampa)。

不料4日上午，當帆船行駛在墨西哥灣、也就是佛州 清水市(Clearwater)西北方海域，遭遇颶風黛比，帆船陷入狂風暴雨之中，湯瑪斯回憶當時表示：「就像在洗衣機裡翻攪。」

而且屋漏偏逢連夜雨，朋友不習慣操作這艘帆船，使力過當導致鋼纜突然斷裂，湯瑪斯坦承：「我打了一張牌，結果你猜怎麼了，我賭輸了，我輸掉那張牌。」由於主帆無法發揮作用，帆船在20呎大浪載沉載浮，情況岌岌可危。

所幸17歲開始航海的航海老手湯瑪斯強作鎮定：「你不能驚慌，這是你能做最後一件事。」隨即發出求救訊號：「如果海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)不來救我們，我很清楚我們的存活機率不到50%。」

海岸防衛隊表示，當時海上風速高達每小時60哩(約50節)，能見度只有半哩，想要尋獲受困者猶如大海撈針，所幸當天下午5時左右，湯瑪斯朋友聯繫到聖彼得堡(St. Petersburg)的海岸警衛隊。

海岸防衛隊搜救聯絡員胡柏(Christopher Hooper)證實：「我們從受困者朋友處得知最新衛星位置，讓我們順利找到他們。」

於是在受困三小時後，終於被救援飛機發現兩人位置，湯瑪斯表示：「救援飛機發現我們後在上空盤旋，直到直升機把我們從海面吊掛上來。」

看到朋友被吊掛至直升機脫困後，湯瑪斯也決定打開帆船閥門，讓船隻與船上價值約1萬元的聲納等電子器材一併沉入大海，湯瑪斯直言：「我親手沉沒自己的船，我不會讓它擱淺在保護區。」並強調這起意外並未打消他對航海的熱情：「我會再買一艘船。」