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為兒童癌症募款 19歲華裔獨飛7大洲60國盼創紀錄

記者胡玉立／綜合報導
19歲華裔青年郭伊森為了替兒童癌症研究募款，正力圖創下單人駕機飛遍七大洲的最年輕駕駛紀錄。(美聯社)
19歲華裔青年郭伊森為了替兒童癌症研究募款，正力圖創下單人駕機飛遍七大洲的最年輕駕駛紀錄。(美聯社)

19歲華裔青年郭伊森(Ethan Guo，音譯)為了替兒童癌症研究募款，正力圖創下單人駕機飛遍七大洲的最年輕駕駛紀錄。

7月剛滿19歲的郭伊森，計畫在100天內飛行5萬里，在60個國家停留，他的癌症研究籌款目標為100萬元。這整趟飛行旅程，5月從田納西州孟菲斯(Memphis)開始，在6日抵達瑞士日內瓦之前，他已先後在7個國家過夜停留，接下來將飛往希臘伊拉克利翁(Heraklion)。

郭伊森在日內瓦機場向美聯社表示，他的一個表弟被診斷出第四期血癌，促使他聯繫了孟菲斯的聖裘德兒童研究醫院(Saint Jude Children’s Research Hospital)，「我們想出了這個點子，希望透過共同努力，讓世界變得更美好」。

郭伊森生於中國天津，家住佛州西棕櫚灘。他13歲開始學習飛行，四年後取得飛行執照，在開始獨飛壯舉之前，累積飛行700小時，飛到過美國本土所有48州。

由於保險公司拒絕為未成年人的冒險之旅承保，所以他等到不久前才成行。郭伊森迄今只籌到2萬多元，但他堅信自己會募到更多捐款。

郭伊森駕駛的塞斯納182(Cessna 182)改裝四人座飛機上，裝飾著大大小小贊助公司標誌。他說，他想成為飛行員，是希望挑戰自己，他預計自己未來的職涯是商業和科技領域，而不是航空業。

郭伊森坦承，他的父母很擔心他這項飛行計畫，一直想要阻止他。但他強調，自己了解個中風險；「我不得不面對這樣一個事實：我有可能在旅途中的任何時刻死亡，比如旅程一開始就發生引擎故障等等」。

為了預防萬一，他做足準備，例如為飛往南極洲準備禦寒裝備，也為受困沙漠準備了救生包，為迫降海中準備了充氣筏。

「如果說我不害怕，就是在對你撒謊，」郭伊森說：「但我每天都重複告訴自己：『這就是我的相信；我將奮戰到最後一刻』。」

郭伊森（右）在日內瓦起飛前，檢查他的塞斯納182小飛機。（美聯社）
郭伊森（右）在日內瓦起飛前，檢查他的塞斯納182小飛機。（美聯社）

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