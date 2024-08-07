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Neuralink大腦晶片植入第二例 馬斯克：效果非常好

記者胡玉立／綜合報導
馬斯克宣布，他創辦的神經科學新創公司「Neuralink」已成功為第二位脊髓損傷患者植入大腦晶片，而且「效果非常好」。(美聯社)
馬斯克宣布，他創辦的神經科學新創公司「Neuralink」已成功為第二位脊髓損傷患者植入大腦晶片，而且「效果非常好」。(美聯社)

特斯拉及Space X創辦人馬斯克(Elon Musk)宣布，他創辦的神經科學新創公司「Neuralink」已成功為第二位脊髓損傷患者植入Neuralink大腦晶片，而且「效果非常好」。

馬斯克在電腦科學家弗里德曼(Lex Fridman)主持的播客中，談到Neuralink二度成功植入成果；他說：「我不想把話說得太早，但第二次植入似乎進展得非常好。有很多訊號，很多電極；效果非常好。」

馬斯克稱，Neuralink接下來的計劃很「龐大」，他預測未來幾年，該公司將大幅增加電極數量並改善訊號處理。

電極是電池主要組件，它獲取大腦訊號，再發送到植入物中的電子設備；該電子設備處理神經數據，以無線傳輸到在電腦等外部設備上運行的Neuralink應用程式。

Neuralink官網聲稱：「我們的腦機介面完全可植入，外觀隱形，旨在讓人隨時控制電腦或行動裝置。」

第一個接受臨床試驗、植入Neuralink大腦晶片的患者阿博 (Noland Arbaugh)現年30歲，四肢癱瘓的他在今年稍早完成植入手術；5月他向彭博社表示，該電子設備改善了他的生活，讓他可以輕鬆玩電玩、下棋、上網。

阿博2016年因潛水事故導致脊椎脫臼，開始重新適應生活。談到Neuralink時，阿博說：「一旦嚐到使用它的滋味，就不想再回頭了。」

神經外科醫生麥克杜格(Matthew MacDougall)在弗里德曼的播客表示，Neuralink手術程序「簡單明瞭」，須時數小時，是「可想像到最基本神經外科手術」之一。

麥克杜格解釋道，即使四肢癱瘓患者的大腦不再與手指運動相連，仍然會想像手指運動；大腦這個「旋鈕」部分仍會發光。醫生在位於頭頂「手部意圖最有力表現」的大腦區域皮膚，切開切口，鑽個直徑1吋的圓形孔，由Neuralink機器人進入該區域，將比人類頭髮小得多的微小電極精確插入大腦表面皮質，再植入電子設備，蓋上頭骨、縫合皮膚。

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