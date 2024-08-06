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充電樁吃到飽還當停車位 新款將收占用費

編譯廖振堯／綜合報導
部分電動車駕駛長時間霸占充電車位，引發許多糾紛。(美聯社)
部分電動車駕駛長時間霸占充電車位，引發許多糾紛。(美聯社)

多數充電站設置快速充電樁供駕駛在15、20分鐘內充到足夠電力後，繼續再開到下一個目的地；但現實情況卻非如此，不少人是插上充電頭後就一口氣充滿、占用數小時的電動車主，有急需的駕駛反而得苦等。一些公司正推出新型充電樁，向不守規矩，「吃到飽」的車主多收超時費。

有線電視新聞網(CNN)報導，快速充電對電池的壓力更大，因此充電達電量80%充電速度就會減慢，通常來說，「從80%充到滿」跟「充到80%」所需的時間可能一樣長甚至更久，因為高電量時繼續充電極沒效率。

但鑑於多家電動車製造商與充電公司都簽有免費充電協議，許多車主停好車後就將充電樁當成停車位。多項調查顯示公共充電站一位難求正是許多消費者放棄電動車的主要原因。

福斯汽車(Volkswagen)子公司Electrify America總裁巴羅沙(Robert Barrosa)表示，大多數車主還不甚熟悉電動車，他們的「充電」習慣是基於過去駕駛燃油車的加油習慣，也就是「加到滿」才會停；許多人甚至不知道電量超過80%時充電速度急劇下降。這類充電習慣應尋找功率較低、充電較慢的地點，如特斯拉的目的地充電站(destination charger)。

可是充電站不夠密集、站點之間距離遙遠，人性使然讓車主們找到一處充電就巴不得要停留久一點，巴羅沙說一旦人們開始充電就會想「我要充到飽」。對此Electrify America正在試驗解決方案，在加州最繁忙的10個快速充電站制定嚴格限制：一旦電量達到85%，充電將自動停止，駕駛將被告知拔掉電源並離開，否則將收取每分鐘額外0.4元的「閒置時間」占用費。

還有一些充電公司嘗試在不同時間收取不同金額的計畫，試圖激勵車主在不繁忙的時段充電，但巴羅沙表示至少在現階段希望規則簡單一點，讓車主知道占用就要交錢；等到公司蒐集大量使用情況的即時數據後，再考慮比單純限制更細緻的方式。

電動車 加州 特斯拉

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