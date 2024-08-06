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「警察浪人」遊走全美各執法單位 要嚴查

編譯陳韻涵／綜合報導
前伊州桑加蒙郡警員格雷森，曾因嚴重不當行為和酒駕等不良紀錄而遭陸軍淘汰，但隨後先後在六個執法單位任職，典型「警察浪人」。(路透)
前伊州桑加蒙郡警員格雷森，曾因嚴重不當行為和酒駕等不良紀錄而遭陸軍淘汰，但隨後先後在六個執法單位任職，典型「警察浪人」。(路透)

伊利諾州白人警員格雷森(Sean Grayson)槍殺36歲非裔婦女馬西(Sonya Massey)的案件，凸顯不適任「警察浪人」(wandering officers)的致命風險。

有線電視新聞網(CNN)3日報導，伊利諾州桑加蒙郡(Sangamon County)春田市36歲非裔婦女馬西7月遭回應報案登門的白人警察格雷森朝臉部開三槍斃命；格雷森在事發後被控三項一級謀殺罪、嚴重持槍毆打罪及執法不當行為罪；格雷森不認罪但被吊銷執法證照，關押在桑郡監獄不得保釋，等候調查。

格雷森在全國警察登記系統中被列為停職(suspended)，而該系統中還有其他警員因執法過當而遭解雇、強迫辭職或吊銷執法證照。

格雷森因嚴重不當行為和酒駕等不良紀錄而從陸軍被強制退伍，2020年起先後受雇於伊利諾州的六個執法機構，並在其中三個機構擔任兼職警察。

CNN指出，格雷森是執法官員和專家口中的全美「警察浪人」之一，他們遊走於各個執法單位間，有時會被解雇、被迫辭職或定罪。

由優秀警政首長組成的「國際警察首長協會」(International Association of Chiefs of Police)7月30日發出聲明表示，「(桑加蒙郡)槍擊事件凸顯警察機關亟須徹底審查潛在雇員，警官頻繁更換工作的模式和性質成為他們能否適任警職的紅旗徵兆。」

「國際警察首長協會」形容，馬西的死是「一場慘烈卻可避免的悲劇」。

警方官員和專家表示，由於缺乏詳盡的國家資料庫來追蹤和掃除「流氓警察」(rogue cop)，加上全美1萬8000多個執法機構缺乏溝通橋樑，讓格雷森這類有黑歷史的警察得以在求職時，掩飾過往的惡行惡狀。

喬治城大學(Georgetown University)法學教授、負責特別訴訟的前副警長洛佩茲(Christy Lopez)說：「毫無疑問，無論在什麼情況下，警察被解雇後重新聘雇都是一大問題，且似乎要對許多悲劇事件負責。」

伊利諾州 非裔 監獄

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