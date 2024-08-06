搶發換囚新聞 彭博懲違規記者

搶發換俘大新聞的彭博白宮資深記者傑可卜斯 。(取自X平台)

彭博新聞(Bloomberg)上周不顧同業共識與人質安全，搶發美俄換囚的大新聞，彭博公司5日公開道歉並開除破壞行規的記者，做為懲戒。

彭博總編輯米可威特(John Micklethwait)在推文說，在被囚禁人員「實際獲釋」前發出這則新聞「違反了本公司的新聞倫理標準。」

彭博未明言多少名員工受到懲處，也沒公布受懲人員姓名。搶發的新聞稿是由白宮 資深記者傑可卜斯(Jennifer Jacobs)和阿姆斯特丹分社主任考克(Cagan Koc)署名。

謐可歲特說，「我們很嚴肅看待新聞的準確性。可是我們也有責任做對的事情。這件事，我們沒有做對。」

包括華爾街 日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)、密西根企業主管惠蘭(Paul Whelan)、美俄雙重國籍記者庫瑪謝瓦(Alsu Kurmasheva)等24人1日獲釋，交換關押在美國和其他國家的俄國重罪犯。

白宮在換囚前向新聞界「背景簡報」，要求參與簡報及提前獲知消息的記者，在官方未通知「可發稿了」之前，不得率先公布消息。

美國政府這麼做的理由是，獲釋的美方人員未安全地交給美方之前，俄方可能突然變卦。彭博社在美方獲釋人員搭乘的飛機還未抵達交接地點之前，就搶先推發新聞，成為全球大新聞。

華爾街日報5日指出，「這不是破壞某時之前禁止發稿的行規問題，而是在格什科維奇在尚未獲釋之前，就報導說他已獲釋。」

彭博1日早上7點41分引述｢知情人士｣報導，美俄大換囚，獲釋人員包括格什科維奇和惠蘭，但一個多小時後「更新」報導說，美國囚犯尚未獲釋。白宮在1日上午11時33分，正式解除「禁止發稿」規定。

彭博此舉迫使其他媒體設法跟進但又不違背與白宮達成的共識，於是各顯神通引述其他來源，例如美聯社引述土耳其 官員，於10點41分報導蕙蘭等人獲釋。