全美1/10人在吃 服用抗憂藥SSRIs 當心中暑風險

炎炎夏日服用抗憂鬱藥物者，高溫時候最好不要在戶外活動。圖為一名徒步旅行者在加州死亡谷國家公園步道，此處有警告極端高溫的標誌。(美聯社)

全美有十分之一人口服用抗憂鬱藥物，其中最常見的抗憂鬱藥SSRIs(選擇性血清素回收抑制劑)近來因為氣候炎熱，發現服藥後出現體溫偏高的副作用，引起各界關注。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，服用SSRIs長達12年的賽威爾(Adelaide Saywell)上個月在社群媒體抖音(TikTok)發文指出自己服用SSRIs後，體溫出現偏高現象，引來大批網友回應。

「真的嗎？我一個月前才開始服藥，體溫持續偏高。」、「我服藥八年，但沒有人告訴我這件事。」還有人出現嚴重後遺症表示：「我差點因為中暑而住院治療，根本沒人警告我。」

賽威爾過去三年來，每逢夏天體溫就會升高，直到首次與網友分享後才得知SSRIs的副作用：「大家對此知之甚少，相當令人難過，因為如此常見的副作用甚至還有潛在的危險性。」

全美常見的抗憂鬱藥物SSRIs係透過阻止大腦對血清素的攝取，緩解焦慮、憂鬱與恐慌症狀，具有「精神病學領域革命性」藥效，不過與其他藥物一樣有諸多副作用。

SSRIs在調節大腦化學物質的同時，也會改變身體降溫能力，影響下丘腦調節體溫，無法維持在華氏98.6度。

亞利桑納州 立大學(Arizona State University)生物醫學研究員兼醫師莫斯利(Pope Moseley)直言：「隨著藥物添加更多血清素，下丘腦功能隨之降低。」尤其近年來因氣候變遷 ，夏季高溫 時間拉長，副作用影響更嚴重。

SSRIs常見副作用包括大量出汗，容易脫水的同時體溫依然偏高；有人則是減少排汗，身體無法發揮降溫功能；此外SSRIs還會激化特定激素，讓身體大量排尿並改變患者口渴感覺，導致攝取的水分不足以補充身體流失的水分。

精神科醫師約瑟夫(Judith Joseph)表示，一般醫師開藥不會告知患者服藥的副作用，因此建議患者自行採取適度措施，例如高溫時候不要在戶外活動、攝取大量水分、避開含咖啡因、酒精飲料並充分補充睡眠，減少憂鬱、焦慮症狀惡化的機會，她強調：「重點不在於要不要服用SSRIs，而是服藥後在炎炎的夏日，患者可以採取哪些措施來保護自己。」