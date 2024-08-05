「死侍與金鋼狼」刷新R級電影票房紀錄

萊恩雷諾(左)與休傑克曼(右)聯手演出的超級英雄電影「死侍與金鋼狼」上映10天吸金將近4億元，成為史上票房最高的R級電影。(美聯社)

漫威 影業超級英雄電影「死侍與金鋼狼」(Deadpool & Wolverine)上映10日達成新的里程碑，成為史上票房最高的R級電影(不考慮通膨)。

根據4日的估算，「死侍與金鋼狼」上映第二個周末吸金9700萬元，票房累計3億9560萬元，打破2004年「受難記：最後的激情」(The Passion of the Christ)長久以來保持的R級電影最高票房紀錄，該片的國內票房為3億7000萬元。

「死侍與金鋼狼」的全球票房迅速達到8億2410萬元，已經超越前兩部「死侍」電影的成績；2016年首集「死侍」的全球票房為7億8260萬元，2018年續集為7億3450萬元。

周末其他電影的成績則相對黯淡，奈沙馬蘭(M. Night Shyamalan)執導驚悚電影「圈套」(Trap)票房僅1560萬元，本片由喬許哈奈特(Josh Hartnett)主演，在爛番茄的新鮮度評分為48%，在CinemaScore獲得C+，低於奈沙馬蘭的一般水平。

電影諮詢師格羅斯(David A. Gross)指出：「對於一部由奈沙馬蘭執導的懸疑犯罪驚悚電影來說，這個上映成績並不強勁。奈沙馬蘭的電影通常比其他原創驚悚電影賺得還多，這次也是如此，但這個開局不及奈沙馬蘭近期電影的水平。」

改編自經典童書的真人版「阿羅有枝彩色筆」(Harold and the Purple Crayon)也未引起太大的迴響，票房收入僅600萬元；其評價同樣不高，在爛番茄的新鮮度僅28%，CinemaScore的評分為A-；該片由柴克萊威(Zachary Levi)主演，製作預算 約4000萬元。

環球影業(Universal Pictures)「龍捲風 暴」(Twisters)持續掀起風暴，上映第三個周末以2270萬元的票房排名第二，國內票房已累計1億9560萬元。儘管在海外的成績較不亮眼，但在北美表現出色，與前一周相比票房僅下滑35%。