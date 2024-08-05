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對抗中俄 陸軍擴大新兵基礎訓練

編譯廖振堯／綜合報導
正接受基本入伍訓練的陸軍新兵。軍方表示為了加強軍隊素質，將擴大新兵訓練規模。(美聯社)
正接受基本入伍訓練的陸軍新兵。軍方表示為了加強軍隊素質，將擴大新兵訓練規模。(美聯社)

美軍過去20年大部分都在與伊拉克和阿富汗的叛亂組織作戰，而不是對抗高科技軍事強國如俄羅斯或中國。陸軍為了加強軍隊素質，將擴大新兵訓練規模，高層並且樂觀地表示今年將實現募兵5萬5千人的目標，並表示為應對新兵大量湧入，已讓陸軍增設訓練基地。

美聯社報導，陸軍部長沃姆斯(Christine Wormuth)稱去年募兵轉型成功，因此有望完成今年的募兵目標，明年起將有數千人接受基礎訓練。

陸軍訓練及準則司令部(Training and Doctrine Command)作戰主任沃卡維奇准將(Jenn Walkawicz)表示，將在奧克拉荷馬州的西爾堡(Fort Sill)及密蘇里州的倫納德伍德堡(Fort Leonard Wood)各設兩個新的訓練連，每年將訓練多達4千名新兵，預備課程於10月開始。

沃姆斯稱此二基地增加新訓練連是讓士兵快速培訓並進入部隊的方式之一，如果招募人數持續增加，明年春季可能會進一步擴大。

該課程是2022年8月在南卡羅來納州傑克遜堡(Fort Jackson)創建的「未來士兵預備課程」(Future Soldier Prep Course)，為表現較差的新兵提供長達90天的學術或強身健體指導，幫助他們達到軍事標準並繼續進行新訓，成功推動入伍率，也是多年來募兵不足有望在今年秋季扭轉的關鍵原因。截至9月30日的財政年度，陸軍招募新兵數略高於5萬名，低於先前宣稱的「延伸目標」6萬5千名。

伊拉克和阿富汗戰爭時各兵種空缺急劇增長，但戰爭結束後招募人數開始減少，再加上前幾年新冠疫情使得募兵人員疏於到學校、公共場所等場合招募，2022年陸軍的6萬人募兵目標短少1萬5千人，其他軍也種不得不從延遲入伍(delayed entry)候選人名單拉人，以滿足招募人數的要求；但到2023年陸海空三軍皆未達到募兵目標，只有海軍陸戰隊(Marine Corps)和太空軍(Space Force)持續達標。

阿富汗 奧克拉荷馬州 南卡羅來納州

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