3名從俄國獲釋的美囚 面臨漫長「適應自由」之路

獲釋的俄裔美國人庫瑪謝瓦返抵馬里蘭州安德魯基地後，與兩個女兒緊緊相擁，左側為其夫婿。(路透)

三名在俄國 被判坐牢、拘留的美國人1日終於透過換囚而獲得自由，返國與家人團聚；有線電視新聞網(CNN)報導，誠如人質特使卡斯騰斯(Roger Carstens)對他們所言，他們人生的下一階段才剛開始，未來還有漫長的調適之路要走。

以往被外國拘留人士及協助當前被關美國人釋放團體指出，媒體關注結束，下一階段展開，人開始適應自由，會碰到諸多挑戰。例如2020到2022年被委內瑞拉扣押的前陸戰隊戰士希斯(Matthew Heath)表示，自己獲釋後走上復元之路還算成功，但有好些獲釋的人直到今天都還掙扎於心理創傷、沒有工作；被關、被拘留完全打斷人生，十分難受。

官員表示，這次獲釋的三人格什科維奇(Evan Gershkovich)、惠蘭(Paul Whelan)、庫瑪謝瓦(Alsu Kurmasheva)已前往布魯克陸軍醫療中心(Brooke Army Medical Center)接受醫療檢查及額外照顧，有必要留多久就留多久。這是標準流程，供被外國錯誤關押的美國人返鄉之用。

「美國人質」(Hostage US)執行長卡斯卡特(Liz Cathcart)表示，被美國政府指定為被不當拘留或劫持的人首次返家，可以選擇參加官方經營計畫，其中有心理及生理健康檢查。卡斯卡特表示，為期可能幾天到幾周，計畫結束之後，艱困期才開始，往往很安靜，靜得真叫人難受；沒新聞了，塵埃落定，真的必須面對鏡子裡的自己，思索接下來的人生該怎麼走。

2017年被委內瑞拉拘留的Citgo Corporation油氣部門主管托列多(Jorge Toledo)2022年10月被換囚回來後，他表示要重新整合生活很困難，尤其是與親戚們重建關係。

卡斯卡特表示，不管被拘留多久，返家後全家人都得承擔不同角色，為你的獲釋而調整；獲釋的人要學習自己不在家期間，家人為你做的一切，這件事壓力很大。

專家表示，被長期不公關押在外國這種經驗可能演變成創傷候壓力症候群，因為自身遭遇而情緒受創很是平常，例如難以入眠、不快經驗閃現或者噩夢、容易受驚。有些人會發現注意力很難集中，變得比往日更容易激怒，想有條不紊地處事很困難。