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總統豁免權釐清案 華府法官16日聽證

記者胡玉立／綜合報導
華府聯邦法官定8月16日舉行聽證，討論川普涉嫌干預2020年聯邦選舉一案的未來做法。(美聯社)
華府聯邦法官定8月16日舉行聽證，討論川普涉嫌干預2020年聯邦選舉一案的未來做法。(美聯社)

前總統川普干預2020年聯邦選舉案擱置近8個月後，3日重新啟動。繼最高法院7月1日做出歷史性裁決，指川普身為總統的「公務行為」享有豁免權、屬於一般平民的「私人行為」沒有豁免權之後，華府聯邦法院承審法官裘特康(Tanya S. Chutkan)決定8月16日在華府舉行聽證，討論下一步行動。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

裘特康將在聽證中，與川普律師和特別檢察官史密斯(Jack Smith) 辦公室討論雙方打算如何執行最高法院下令進行的事實調查任務。

最高法院大法官7月裁決的其中一個重點是：裘特康需整理指控川普密謀推翻2020年大選結果的45頁起訴書，並決定在眾多指控中，哪些可以進入審判階段，哪些屬於川普總統任期的官方行為，應該置之不論。

儘管裘特康3日下令8月中旬舉行聽證只是某種程序步驟，卻是該案去年12月在川普方主張總統享有完全豁免權、全案陷入僵局以來，首次出現新行動。

其實，最高法院大法官直到2日才針對此案正式執行其7月1日的裁決，透過上訴法院發給裘特康。她不到24小時即發布在幾周內舉行聽證的決定，並要求檢辯雙方於9日以前提交有關預審程序時間表的書面建議。

川普的律師可能會要求將判定哪些行為屬於公務或私人的聽證會，延到11月大選後再舉行；還可能設法縮小史密斯團隊可能引用證據的範圍，其中包括證人證詞在內。

由於川普律師團隊可以針對起訴書中哪些行為屬於哪一類的臨時決定提出上訴，史密斯及其副手幾乎不可能在選舉日之前，以顛覆選舉罪名對川普進行審判。假若川普重新入主白宮，他就可以命令司法部終止此案。

但如果裘特康像過往一樣迅速採取行動，理論上仍有可能在大選日之前，在華府進行小型審判。這樣的程序將讓史密斯有機會公開其團隊收集到的部分證據，在選民參加下次投票之前，試圖證明川普如何密謀推翻上次大選結果。

川普 華府 大法官

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