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半數州檢察長 獲私人遊說團體資助赴法旅遊

編譯盧炯燊／綜合報導
巴黎羅浮宮廣場上拍照的觀光客。全美有26個州的檢察長接受了由私人企業資助的遊說團體款待，於7月29日至8月3日集體到法國旅遊。消息傳出後引起是否涉及利益衝突之質疑。(美聯社)
巴黎羅浮宮廣場上拍照的觀光客。全美有26個州的檢察長接受了由私人企業資助的遊說團體款待，於7月29日至8月3日集體到法國旅遊。消息傳出後引起是否涉及利益衝突之質疑。(美聯社)

全美有半數州檢察長接受了由私人企業資助的遊說團體款待，於7月29日至8月3日到法國旅遊。消息傳出後引起是否涉及利益衝突之質疑。據悉參加的各州檢察長共有26人，行程並不包括巴黎奧運

在州政府內，州檢察長是最受注目的官員之一，有人以此為跳板躍入全國政壇，甚至走向世界舞台，最新的例子就是篤定民主黨總統提名人、副總統賀錦麗，她之前是加州檢察長。

由於州檢察長未來的角色舉足輕重，不少製藥、汽車、金融、線上遊戲以及高科技業者，紛紛透過遊說團體資助他們旅遊，為這些公司企業製造機會。

今年的法國之旅，是由檢察長聯盟(Attorney General Alliance，AGA)與有百年歷史的全國檢察長協會(National Association of Attorneys General)聯合主辦，目的是紀念諾曼第登陸80周年，但出發日期已跟6月6日D-Day 相隔近兩個月。

前全國總檢察長協會執行董事托特(Christopher Toth)指出，遊說團體透過 AGA 輸送資金，這樣州檢察長可以避免給人批評說是從遊說者那裡拿錢，也可避免給人指責花費納稅人金錢外遊。

AGA拒絕回應全國近半數州檢察長獲款待外遊之事，其代表律師在電郵回覆說，出於安全考慮，不會公開他們的日程安排或有哪些州檢察長參加法國之遊。但消息說參觀巴黎奧運並未在旅遊節目之列。

有份參加法國之行的俄勒岡州檢察長、民主黨籍的羅森布林(Ellen Rosenblum)表示，除紀念諾曼第登陸活動之外，她還會觀看一場奧運足球比賽，但強調門票以及與丈夫在法國度假的費用，是由自己承擔。其他州檢察長則說不會觀看奧運，有些則拒絕回應。

AGA的稅務申報顯示，從 2022年7月到2023年6月，收支各約為1000萬元，大部分收入來自贊助。AGA的手冊顯示，企業可透過捐款派人參加AGA 活動，捐款2萬元者，一年內有3人可以參加AGA活動，捐款15萬元者，名額高達30個。

巴黎奧運 民主黨 加州

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