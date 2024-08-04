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夏威夷史上最嚴重野火案 州府等被告逾40億元和解

編譯盧炯燊／綜合報導
去年8月8日夏威夷茂宜島發生嚴重野火，拉海納市幾乎盡毀，損失高達50億元。經過近一年的訴訟，受災戶與相關責任單位達成逾40億元初步和解協議。(美聯社)
去年8月8日夏威夷茂宜島發生嚴重野火，拉海納市幾乎盡毀，損失高達50億元。經過近一年的訴訟，受災戶與相關責任單位達成逾40億元初步和解協議。(美聯社)

夏威夷州茂宜島(Maui)2023年8月8日遭遇嚴重野火災情，被形容為美國史上最嚴重的野火之一，島上拉海納市(Lahaina)幾乎盡毀，超過100人死亡、近萬名居民流離失所，損失高達50億元。經過近一年的訴訟後，夏威夷州政府2日宣布達成逾40億元初步和解協議。

自野火發生後，超過2200名關係人，包括個人、屋主、企業、店家等提出大約450起訴訟；被告牽涉七個方面，包括夏威夷州政府、茂宜島郡政府、夏威夷電力公司(Hawaiian Electric)、卡美哈美哈學校(Kamehameha Schools)、西茂宜島土地公司(West Maui Land Co.)、夏威夷電信公司(Hawaiian Telcom)及Spectrum特許通訊公司(Spectrum Charter Communications)等。

其中以夏威夷電力公司涉及訴訟最多，該公司被控疏忽大意，無視不斷的警告指島上可能發生災難性大火。夏威夷州95%的電力由該公司提供。

州長格林(Josh Green)表示這個和解協議是歷史性解決方案，解決了茂宜島野火所引發的損害索賠。

他在聲明說，這個原則上稱為協議的交易是很複雜，但超過40億元的和解協議，可盡快幫助受害民眾復原，毋須經歷訴訟中不必要的漫長等待。

這個初步和解協議除了要獲法院批准外，還要取決保險公司索賠的情況。

至於州及郡政府的賠償金，也必須獲州議會及地方立法機關批准，批准後預計最快可在2025年支付賠償。

夏威夷州 茂宜島 保險

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