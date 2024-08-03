我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／Kobe第2座雕像揭曉 擁抱女兒一幕成永恆

巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

護士罹病臉上布滿腫瘤與疤痕 遭西南航空趕下機

編譯徐榆涵／即時報導
索拉里指控，西南航空涉嫌歧視並將她趕下機，只因她臉上和身上長出許多良性腫瘤。(取材自YouTube影片畫面)
索拉里指控，西南航空涉嫌歧視並將她趕下機，只因她臉上和身上長出許多良性腫瘤。(取材自YouTube影片畫面)

一名罹患神經纖維瘤病的護士指控，西南航空涉嫌歧視並將她趕下機，只因她臉上和身上長出許多良性腫瘤

每日郵報報導，索拉里（Briana Solari）日前動完減少腫瘤增生的手術，因此臉上留下許多明顯疤痕，2日晚間從洛杉磯好萊塢伯班克機場準備搭機飛回沙加緬度（Sacramento）的家時，遭到西南航空空服員以具傳染性為由，要求下機。

索拉里罹患神經纖維瘤病，這是一種因遺傳或自體基因變異而造成的先天基因性疾病，其表現是在神經周圍組織上長出多發性的良性腫瘤，因此臉上和身上都有可見的肉瘤。

索拉里無奈憶述，「我下了飛機後，他們問我，你有任何健康狀況或疾病嗎？我說不，我做了手術。」

索拉里說，空服員接著打給西南航空一名合作醫師，但空服員不肯讓她與該名醫師交談或解釋病情，最終導致她錯過返家航班，並由衷感到「羞辱、尷尬和羞恥」。

她表示，「已經很艱難了。因為我的臉和手臂上確實有一些明顯的腫瘤，人們會說三道四。真的很難估量因身體狀況和外表而被針對的感覺。這我真的無能為力。我確實盡力掩飾事實。」

索拉里直到提交她的外科醫師所開立的確認病情不具感染性證明後，才最終能夠搭乘西南航空的稍晚班機返家。儘管西南航空給了她一張500美元機票兌換券和45美元餐券，但她依然對這次經歷相當反感，誓言不會再踏上西南航空的班機，並計畫提告。

對此，西南航空發言人向每日郵報說，很抱歉讓乘客歷經糟糕的飛行體驗及不便，有替她重新預定下一班航班，並額外提供機票兌換券和餐券，正直接與她聯繫以討論情況。

腫瘤 機票 歧視

上一則

太陽風暴「海嘯」將襲美 恐擾亂通訊、航空、衛星

延伸閱讀

無錫5旬主任搶美女護士 打架打到進ICU

無錫5旬主任搶美女護士 打架打到進ICU
男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門

男子飛機上吞大麻後暴走 試圖跟空服員求歡、開機門
西南航空「易開罐爆炸」6月逾百次 有空服員受傷

西南航空「易開罐爆炸」6月逾百次 有空服員受傷
引進豪華艙…半世紀傳統轉變 西南航空Q2獲利超預期

引進豪華艙…半世紀傳統轉變 西南航空Q2獲利超預期

熱門新聞

移民律師指責美國複雜混亂且不斷變化的移民制度，系統不良、又疏於溝通，以致許多人在美國居住工作一輩子，完糧納稅，臨退休前才被告知不是公民，無法領取社安金。(美聯社)

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

2024-07-27 09:55
湯健華咬一口銅牌，証明不是作夢。（湯清湖提供）

巴奧／「他為體操而生」華裔湯健華跳馬獲高分 助美國男團奪銅

2024-07-29 18:01
食物外送平台附加費愈來愈高，讓許多消費者大喊吃不消。(路透)

餐點15元 結帳變25元 外送平台「附加費」愈來愈高

2024-07-28 20:21
馬斯克的跨性別女兒薇薇安．珍娜．威爾遜25日砲轟父親。(取自Instagram)

馬斯克變性女兒砲轟父「冷漠又自戀」：對我很殘忍

2024-07-25 21:50
黃仁勳(左)接過查克伯格所贈的皮衣當場換上。(擷自YouTube@NVIDIA)

黃仁勳與查克伯格對談 現場換皮衣掀高潮

2024-07-30 12:11
大西洋城這次推出優惠價格出售的房子，包括位於1542 Beach Ave的新建房屋。(Zillow)

40萬元新屋「大優惠」賣17.5萬 只開放這些人抽籤

2024-07-26 19:11

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格

快檢查口袋 這6枚25分硬幣拍出高於面值價格
巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金

巴奧跳水／2.07分險勝 中國隊男雙3米板奪金
全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢

全紅嬋獎金千萬 家人駁靠她蓋房買車 哥：我們沒問她要錢