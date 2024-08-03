政黨對立氛圍下 歐巴馬與布希將攜手籌辦建國250年慶典

前總統歐巴馬夫婦和布希夫婦將共同擔任建國250周年慶祝活動籌備的主席。(路透)

在民主黨與共和黨政治極化的現況下，前總統歐巴馬 (Barack Obama)和布希(George W. Bush)將攜手負責統籌2026年的美國建國250周年慶祝活動，凸顯兩黨合作的氛圍。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，兩位前第一夫人，蜜雪兒·歐巴馬(Michelle Obama)以及蘿拉·布希(Laura Bush)也將和夫婿，共同擔任「美國250」(America250)組織的全國名譽共同主席，「美國250」於2016年由眾院 創建，旨在監督「獨立宣言」(Declaration of Independence)簽署250周年慶祝活動。

「美國250」領導層企盼兩位前總統樹立兩黨合作的典範，這在美國堪稱少見的政治和諧。在總統選舉走向分裂之際，民眾對潛在暴力的擔憂加劇。

前財政部長、「美國250」負責人蘿希‧里奧斯(Rosie Rios)強調，籌組建國250周年大典，「將代表各領域民眾」。

里奧斯表示，「這是一項草根努力，從關島到阿拉斯加，從費爾班克斯(Fairbanks)到費城 ，以及兩者之間的一切；所有美國人都覺得，他們可以成為其中的一分子，慶祝和紀念我們全世界最古老的民主國家」。

美國250周年慶祝活動將在全美50州和六個領地舉行，且自去年國慶7月4日在密爾瓦基「美國家庭球場」(American Family Field)舉行的職棒大聯盟(MLB)密爾瓦基釀酒人隊(Milwaukee Brewers)和芝加哥小熊隊(Chicago Cubs)的比賽揭開序幕。

系列活動包括「美國給予」(America Gives)服務計畫，旨在彙編美國人的口述歷史，以及一項全國性學校競賽，讓學生思考美國對他們的意義。

布希伉儷發出聲明表示，「此一里程碑是思考歷史，並再次致力發揚美國建國價值觀的機會」。

歐巴馬伉儷則表示，他們期待思考「造就我國當今模樣的精彩故事」，「美國已不再是250年前的那個國家，但有些線索可讓我們追溯到一切的源頭，我們的歷史在塑造我們希望創造的未來方面，發揮重要作用」。