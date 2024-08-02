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運輸部提新規：父母與小孩搭機同坐 不得加價

記者張聲肇／綜合報導
運輸部2日提出新規定，父母與13歲以下子女搭乘飛機時同坐一起，航空公司不得額外收費。(美聯社)
運輸部2日提出新規定，父母與13歲以下子女搭乘飛機時同坐一起，航空公司不得額外收費。(美聯社)

運輸部2日提出新規定，父母與13歲以下子女搭乘飛機時同坐一起，航空公司不得額外收費，此規定一旦實施，對美國航空公司和在美國起降的外國航空公司，一體適用。

根據運輸部建議的新規定，家長訂機票時，若無鄰近座位供13歲以下的同行子女，乘客可要求全額退費或等候有足夠的機位空出來。若開始登機時都還沒有「全家坐一起」的位子，家庭乘客可以免費改搭下一班飛機，航空公司不得刁難。

拜登政府估計，新規定可替全家出遊的來回機票省下200元。運輸部長布塔朱吉說，即使沒有鄰座加價問題，帶小孩搭機旅行就已夠複雜了。

美國航空公司協會(Airlines for America)說，各航空公司已盡量給予全家出遊的旅客方便。「每家航空公司各有政策，也都盡力做到讓全家出遊的旅客能夠坐在一起。」

不過，布塔朱吉說，目前只有四家航空公司—阿拉斯加航空、美國航空、邊疆航空和捷藍航空--保證不對13歲以下兒童與隨行成年人坐在一起多加收費。

國會在聯邦航空管理授權法中，授權運輸部提出這條新規定，禁止航空公司收取家長小孩同坐費。這條法律，拜登總統已於5月簽署實施。

該法另外提高航空公司違反消費者法令的罰金，並責成運輸部定期公布「看板」，讓消費者有得比較每家航空公司班機座位的大小。

前述不得加收費用，讓小孩家長坐一起的規定，有60天讓各界回饋意見的時間，過後運輸部將提出「最終修訂」版，公布實施。

拜登政府屢屢提出消滅「圾垃費用」的規定，讓航空業者很不滿。4月，運輸部規定，取消班機或延誤班機時，航空公司必須主動現金退費；行李收費標準或取消訂票的「罰則」，也要更透明些。

這則法規受到航空業者的挑戰，它們本周提告，第五巡迴上訴法院裁決暫緩實施，理由是，運輸部這樣規定，「可能逾越職權。」

拜登

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