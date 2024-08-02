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放棄低價策略 精神航空服務升級拉抬營運

編譯俞仲慈／綜合報導
「精神航空」上月底宣布放棄過往的低價策略，將推出包含多項乘客福利的較高價機票，改以提高服務品質拉抬營運。(美聯社)
「精神航空」上月底宣布放棄過往的低價策略，將推出包含多項乘客福利的較高價機票，改以提高服務品質拉抬營運。(美聯社)

廉價航空業者「精神航空」(Spirit Airlines)放棄過往的低價策略，將推出包含多項乘客福利的較高價機票，改以提高服務品質拉抬營運。

據美聯社報導，總部位於佛羅里達州的「精神航空」7月30日宣布推出「Go Big」升級版機票組合，提供旅客優先辦理登機、寬敞的座位，機艙內零食、飲料以及托運行李、隨身行李、免費WiFi等服務，並自8月16日起開放訂票。

「精神航空」執行長克里斯蒂(Ted Christie)公布聲明表示：「我們聽取旅客意見，很高興能夠提供他們期望的需求：實惠的票價加上超值的高品質服務。」並強調新的經營策略有助於「提升廉價航空邁入新境界」。

報導指出，強調全方位服務的「達美航空」(Delta)、「聯合航空」(United)不但重視高端旅客的服務品質，同時也銷售低價機票，和「精神航空」、「邊疆航空」(Frontier Airlines)和「忠誠航空」(Allegiant)等多家廉航競爭。

加上國內航線機位早已供過於求，航空業被迫削價競爭，不過「達美航空」、「聯合航空」和「美國航空」(American)等大型航空公司在疫情解封後，搭上國際旅遊復甦順風車，足以抵銷國內票價調降的損失，但多家廉航包括「精神航空」與「邊疆航空」皆陷入連年虧損的經營困境。

報導指出，自2019年以來「精神航空」一直處於虧損狀態，累計的赤字高達24億元，除了眼前有超過10億元債務必須償還，還為了配合飛機引擎製造商普惠(Pratt & Whitney)檢查維修需求，部分班機宣布停飛。

雖然普惠可能付給「精神航空」2億元賠償金，但「精神航空」財務狀況非常吃緊，早在今年4月間就宣布部分機師無薪假並延後新機交付時間。

今年以來「精神航空」股價下跌超過八成，本月已有分析師將股票評級降至「賣出」，甚至預估「精神航空」若無法與債權人進行債務談判，或將租賃飛機歸還，申請破產保護恐怕為時不遠。

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