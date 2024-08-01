教育部通知2500萬借款人 今秋減免學貸選項

拜登今年4月誓言為背負學貸的人，減輕負擔。(美聯社)

教育部7月31日發出電郵，通知2500萬借款人今年秋天減免學貸 的選項，這是拜登 政府4月公布縮小減免範圍後，第一次通知可能受惠人。

拜登原訂為4300萬仍欠學貸的人，取消全額或部分債務，去年夏天，這項措施被最高法院推翻後，拜登提出B計畫。B計畫如果經得起共和黨 提出的法律挑戰，照章實施的話，可造福2500萬人。拜登上台以來，已為480萬人全額取消剩餘未還的學貸。

教育部長卡多納通知2500萬借款人，今年秋天減免學貸的選項 。(路透)

教育部長卡多納(Miguel Cardona)在最新通知函中，列舉減免學貸的方法，主要針對背負高學貸利率重擔的人，以及償付學貸逾20年的人，並告知借款人，可在8月30日前通知放貸業者。

卡多納說，教育部還在最後確認哪些人可以免除學貸，「本函意在讓您明瞭，您可能適用減免規定。」

拜登說，事先通知可能受益人的目的，是一旦新辦法實施，他們可以很快受益。拜登的學貸減免計畫和學貸制度的改革方案，屢屢受到共和黨訴諸法院，請求裁定為非法，若能盡快替借款人免除或減少負債，對民主黨政府此項政策的成敗，至關重要。

拜登表示，「共和黨的民選官員一再阻擋我們的努力，但我們不會停止奮鬥，幫學貸借款人減輕債負，改善已經破產的學貸制度，幫借款人擺脫債務的負擔。」

拜登政府原擬把學貸償還辦法改為根據個人每月收入多寡，訂定每月償還額，這項政策也遭法院裁定暫緩實施。共和黨說，這個政策逾越了行政部門的權限。

新辦法擬定的受惠對象，最多的是蒙受高利率影響的人，占總欠學貸人數的一半以上。目前約有2500萬人學貸欠額高於當初借貸總額，因為利率不斷上揚。新辦法不是要替他們免掉所有學貸欠款，而是減少或取消不斷累積的利息。最高免除利息的金額是2萬元，單身年收入12萬或兩人年收入24萬以下，利息債可取消。