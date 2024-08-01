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研究：華人與白人女性 看重苗條身軀

記者胡玉立／綜合報導
最新研究發現，華裔女性和西方白人女性遠較重視苗條身材 。(路透)
最新研究發現，華裔女性和西方白人女性遠較重視苗條身材 。(路透)

最新研究調查發現，華裔女性和西方白人女性，比非裔奈及利亞女性更重視苗條身材；華裔女性覺得她們的外表壓力主要來自家人，西方白人女性的壓力主要來自社群媒體；但是華裔美籍女性群體可能同時面臨家人和社群媒體雙重壓力。

這項調查結果由PLOS ONE在7月31日發布，研究評估女性對自己身體的正面感受，檢視了根深蒂固的東亞裔女性理想體型標準，以及社群媒體對西方白人女性施加的理想體型壓力。

PLOS ONE研究作者之一漢森(Louise Hanson)告訴全國廣播公司(NBC)，不管是家人壓力或社群媒體壓力，「幾乎都會讓情況變糟」。

漢森指出，華裔女性覺得壓力主要來自家人和同儕，其中原因可能是東亞家庭更可能一起吃飯，因此華裔女性更可能與家人討論食物份量等問題，導致對身體評價較低。

大尺碼華裔時尚網紅郝思嘉(Scarlett Hao)青少年時期移居美國，她說自己年輕時，來自家人、老師和同儕的壓力導致她劇烈節食，讓她持續為自我身體形象所苦。

郝思嘉還認為，華人審美標準始終沒變，儘管「那樣的審美標準已跟不上社會和環境改變，但人們仍保留老派審美標準；大家還是用舊標準來衡量你」。

研究顯示，中國文化對於「瘦」的文化價值代代相傳。華裔女性一生中都將苗條的理想內化，至於西方白人女性對苗條的理想看法，則會隨著年齡增長而減弱。

研究還發現，華裔看重苗條身軀，與認為實現此理想會帶來吸引男性伴侶等社會經濟效益有關；漢森稱這種現象為「身體即貨幣」。

儘管如此，漢森說，這項研究有個令人驚訝的結果：雖然華裔女性總體承受的壓力最大，但她們仍然比西方白人女性更欣賞自己的身體。

漢森表示，西方媒體正在改變全球理想體型標準，「隨著西方媒體的傳播和介紹，全球各地的理想身材正在變得更加纖瘦」。

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