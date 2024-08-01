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丹佛新進警員 控警校打鬥訓練害他雙腿截肢

編譯徐薏茹／綜合報導
新進警員莫西斯在丹佛警校的戰鬥訓練期間，失去意識，並多次昏倒，後導致其雙腿截肢。(美聯社)
新進警員莫西斯在丹佛警校的戰鬥訓練期間，失去意識，並多次昏倒，後導致其雙腿截肢。(美聯社)

一名新進警員在丹佛警校的打鬥訓練期間失去意識，並多次被打倒，後導致其雙腿截肢，該警員正對相關負責單位提起訴訟。

29歲的莫西斯(Victor Moses)在7月30日提起的訴訟中稱，去年「打鬥日」(Fight Day)第二輪，他多次被其他警察擊倒，其中一人將他推下軟墊，導致他的頭部撞到地板，莫西斯稱，在醫護人員為他檢查之前，他被強迫繼續訓練。

莫西斯告訴同仁，他有鐮狀細胞(sicke cell)貧血特質，使他在高強度鍛鍊中發生併發症的風險增加，他也表示自己血壓很低，而且雙腿抽筋；這些症狀對於患有這種疾病的人而言，是危險的訊號。

儘管如此，醫護人員仍允許莫西斯重返訓練，訴訟指出這一決定支持警員的作為。

南卡羅來納大學犯罪學與刑事司法助理教授亞當斯(Ian Adams)指出，訴訟中描述的訓練類型在美國很常見，旨在幫助新警員為執勤時可能面臨的情況做準備，輕微的受傷很常見，偶爾有人死亡，通常是因為警員原本患有的醫療狀況。

所有新警員都必須完成訓練，為他們可能在街頭遇到的打鬥做好身心方面的準備，訓練包括讓警員對假人或訓練員舉著的墊子出拳及出腳，使用包著襯墊的警棍與訓練員打鬥，摔角和練習逮捕攻擊他們的嫌犯。

該訴訟稱，這種做法是不必要的暴力儀式，稱新警員必須忍受這種儀式才能被警察的「兄弟會」接受，訴訟指出，在莫西斯開始訓練之前有其他新警員受傷，其中一人的鼻骨骨折。

訴訟還稱，訓練教導新警員，過度的武力是受「官方容忍的，而且確實是文化上所期望的」。

莫西斯的律師霍蘭德(John Holland)及基爾默(Darold Killmer)指出，這種思維促進暴力的警力，並導致花費丹佛市數百萬元的訴訟。

霍蘭德稱：「打鬥日既鼓勵丹佛警方從事暴力行為，又對他們造成的傷害不關心。」

亞當斯 兄弟會 併發症

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