調查：150年內至少973原民童死於公立寄宿學校

美國首位具原住民血統的內政部長哈蘭德(右)，委託調查原住民學童死在寄宿學校。(美聯社)

內政部 官員7月30日公布調查結果顯示，150年內至少973名原住民 兒童在美國政府經營的寄宿學校中死亡，死者家屬呼籲政府代表學校道歉。

美聯社報導，內政部長哈蘭德(Deb Haaland)委託進行的調查，在全美400多所寄宿學校中的65所，發現署名墳墓和無名塚。原住民兒童在這些寄宿學校中，被迫融入白人社會。

調查結果未詳述死者死因，但官員表示，死因包括1819年到1969年橫行的疾病和虐待行為。

官員透露，還有更多兒童在學校生病後被送回家，不久後便一命嗚呼。

哈蘭德過去兩年舉辦多場聽證會，數十名昔日學生講述他們在家人離散後，遭受寄宿學校師長有害且侮辱人的遭遇。

哈蘭德是美國首位具美國原住民血統的內政部長，隸屬於新墨西哥州的拉古納普威布羅族(Laguna Pueblo tribe)。

哈蘭德在7月30日的電話記者會中說：「聯邦政府 透過寄宿學校政策，採取深思熟慮的策略行動，拆散家庭，否認其身分，並竊取他們作為原住民基礎的語言、文化和聯繫。」

哈蘭德說：「別搞錯了，這是一再嘗試根除『印第安問題』的做法，若無法同化，就徹底消滅(原住民)。」

兩年前的初步調查結果顯示，官員估計逾500名美洲印第安人、阿拉斯加原民和夏威夷原民幼童，死於寄宿學校。

聯邦政府1819年通過法律和政策支持寄宿學校，而這些學校在1960年代仍在營運。

官員表示，校方會給原民幼童取英文名字，讓他們接受軍事訓練，並強迫他們從事體力勞動，如農務、造磚和鐵路工作。

前學生在奧克拉荷馬州、南達科他州、密西根州、亞利桑納州、阿拉斯加州及其他州的聽證會上，泣訴經歷，稱他們因為說母語而受罰、被鎖在地下室、剪掉頭髮以掩飾身分，有時遭單獨監禁、毆打或不給食物吃。

許多人離開寄宿學校時，僅習得很簡單的基本職業技能，讓他們難以求職謀生。